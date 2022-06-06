https://arabic.sputniknews.com/20220606/إسرائيل-تعتقل-13-فلسطينيا-في-الضفة-الغربية-1063149765.html
إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية
إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الليلة الماضية، في إطار عملية "كاسر الأمواج". 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T06:43+0000
2022-06-06T06:43+0000
2022-06-06T06:43+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
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وقال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، صباح اليوم الاثنين: "في إطار عملية كاسر الأمواج، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) و(شرطة) حرس الليلة 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية".وأضاف أن عملية اعتقال مطلوبين شملت عددا من المراكز في الضفة الغربية بما في ذلك كفر قليل ورأس عطية، لافتا إلى أنه "أثناء عملية القوات في قرية العمري، تم إلقاء القبض على مطلوب للاشتباه بضلوعه في نشاط إرهابي".وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في الوقت نفسه، عملت القوات في مدينة الخليل واعتقلت أربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال إرهابية".وعملت القوات الإسرائيلية في قرية حوسان إحدى قرى محافظة بيت لحم واعتقلت أربعة مطلوبين "للاشتباه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".وختم الجيش بيانه، بالقول: "تم خلال هذه العمليات اعتقال 13 مطلوبا، ونُقل المشتبه بهم الموقوفون لاستجوابهم من قبل قوات الأمن. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".وأواخر مارس/آذار الماضي، أطلقت إسرائيل عملية أمنية تحت اسم "كاسر الأمواج"، تقول إنها لإحباط هجمات شهدتها منذ ذلك الشهر، فيما يقول فلسطينيون إنها جاءت إمعانا في قمعهم وترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الليلة الماضية، في إطار عملية "كاسر الأمواج".
وقال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، صباح اليوم الاثنين: "في إطار عملية كاسر الأمواج، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) و(شرطة) حرس الليلة 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية".
وأضاف أن عملية اعتقال مطلوبين
شملت عددا من المراكز في الضفة الغربية بما في ذلك كفر قليل ورأس عطية، لافتا إلى أنه "أثناء عملية القوات في قرية العمري، تم إلقاء القبض على مطلوب للاشتباه بضلوعه في نشاط إرهابي".
وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في الوقت نفسه، عملت القوات في مدينة الخليل واعتقلت أربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال إرهابية".
وعملت القوات الإسرائيلية في قرية حوسان إحدى قرى محافظة بيت لحم واعتقلت أربعة مطلوبين "للاشتباه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".
وختم الجيش بيانه، بالقول: "تم خلال هذه العمليات اعتقال 13 مطلوبا، ونُقل المشتبه بهم الموقوفون لاستجوابهم من قبل قوات الأمن. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".
وأواخر مارس/آذار الماضي، أطلقت إسرائيل عملية أمنية تحت اسم "كاسر الأمواج
"، تقول إنها لإحباط هجمات شهدتها منذ ذلك الشهر، فيما يقول فلسطينيون إنها جاءت إمعانا في قمعهم وترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.