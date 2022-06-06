https://arabic.sputniknews.com/20220606/إسرائيل-تفرج-عن-أصغر-أسير-إداري-في-جنين-1063175857.html
إسرائيل تفرج عن أصغر أسير إداري في جنين
إسرائيل تفرج عن أصغر أسير إداري في جنين
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الأسير محمد غسان منصور البالغ من العمر 18 عاما. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:49+0000
2022-06-06T12:49+0000
2022-06-06T12:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن منصور هو أصغر معتقل إداري في السجون الإسرائيلية.وأشارت إلى أن منصور كان يقبع بسجن النقب وأمضى 16 شهرا في سجون الاحتلال.وقال منصور لحظة الإفراج عنه إن "رسالة الأسرى التي أحملها، أن لا ينسانا أبناء شعبنا والعمل على بذل مزيد من الحراك نصرة لقضيتهم الوطنية والإنسانية العادلة".وأشار الشاب الفلسطيني إلى تفاقم معاناة الأسرى الصحية والنفسية من كافة الجوانب وخاصة الأسرى المرضى.ولفت مدير نادي الأسير منتصر سمور، إلى أنّ القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت منصور من منزل عائلته في جنين، في التاسع من أبريل/نيسان 2021.وخضع منصور للمحاكمة عبر "الفيديو" أمام محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، وتم تمديد اعتقاله إداريا 3 مرات.ويسمح الأمر العسكري الإسرائيلي بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لفترة تصل إلى 6 أشهر، ويتم التجديد إلى أجل غير مسمى.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الرئاسة-الفلسطينية-اقتحامات-الأقصى-اليومية-أصبحت-غزوا-سيتحول-لحرب-دينية-1063174067.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تفرج عن أصغر أسير إداري في جنين
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أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الأسير محمد غسان منصور البالغ من العمر 18 عاما.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية أن منصور هو أصغر معتقل إداري في السجون الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن منصور كان يقبع بسجن النقب وأمضى 16 شهرا في سجون الاحتلال.
وقال منصور لحظة الإفراج عنه إن "رسالة الأسرى التي أحملها، أن لا ينسانا أبناء شعبنا والعمل على بذل مزيد من الحراك نصرة لقضيتهم الوطنية والإنسانية العادلة".
وأشار الشاب الفلسطيني إلى تفاقم معاناة الأسرى الصحية والنفسية من كافة الجوانب وخاصة الأسرى المرضى.
ولفت مدير نادي الأسير منتصر سمور، إلى أنّ القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت منصور من منزل عائلته في جنين، في التاسع من أبريل/نيسان 2021.
وخضع منصور للمحاكمة عبر "الفيديو" أمام محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، وتم تمديد اعتقاله إداريا 3 مرات.
ويسمح الأمر العسكري الإسرائيلي بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لفترة تصل إلى 6 أشهر، ويتم التجديد إلى أجل غير مسمى.