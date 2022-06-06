https://arabic.sputniknews.com/20220606/إصابة-الرئيس-البرازيلي-الأسبق-لولا-بفيروس-كورونا-1063147491.html
إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بفيروس كورونا
إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بفيروس كورونا
أصيب الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بفيروس كورونا، لكن من دون أن تظهر عليه أي أعراض، بحسب ما أعلن فريق حملته الانتخابية على مواقع التواصل... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T02:43+0000
2022-06-06T02:43+0000
2022-06-06T02:43+0000
لولا دي سيلفا
أخبار البرازيل
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وهذه ثاني مرة يصاب لولا (76 عاما) بكوفيد وهو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.ونشرت أوساط الرئيس الأسبق (2003-2010) الملقح ضد كوفيد بيانا، جاء فيه أن لولا وزوجته روزانجيلا دا سيلفا (55 عاماً)، "شُخّصت اليوم إصابتهما بكوفيد-19"، مع الإشارة إلى أنهما بخير، وأن أعراضاً خفيفة ظهرت على زوجته، و"سيبقيان في الحجر ويتلقيان دعماً طبياً في الأيام المقبلة".كان الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أدين في قضايا فساد وتبييض أموال وحكم عليه بالسجن 15 عاما ثم خففت إلى 8 سنوات، وبعد ذلك قامت المحكمة العليا في البرازيل بإلغاء الإدانات، ما أعاد القضايا إلى نقطة البداية وسمح لولا بالترشح للانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأمطار-الغزيرة-في-البرازيل-إلى-128-شخصا-1063058087.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
لولا دي سيلفا, أخبار البرازيل
إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بفيروس كورونا
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أصيب الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بفيروس كورونا، لكن من دون أن تظهر عليه أي أعراض، بحسب ما أعلن فريق حملته الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذه ثاني مرة يصاب لولا (76 عاما) بكوفيد وهو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية
في أكتوبر.
ونشرت أوساط الرئيس الأسبق (2003-2010) الملقح ضد كوفيد بيانا، جاء فيه أن لولا وزوجته روزانجيلا دا سيلفا (55 عاماً)، "شُخّصت اليوم إصابتهما بكوفيد-19"، مع الإشارة إلى أنهما بخير، وأن أعراضاً خفيفة ظهرت على زوجته، و"سيبقيان في الحجر ويتلقيان دعماً طبياً في الأيام المقبلة".
كان الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أدين في قضايا فساد وتبييض أموال وحكم عليه بالسجن 15 عاما
ثم خففت إلى 8 سنوات، وبعد ذلك قامت المحكمة العليا في البرازيل بإلغاء الإدانات، ما أعاد القضايا إلى نقطة البداية وسمح لولا بالترشح للانتخابات.