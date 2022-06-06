عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220606/إصابة-الرئيس-البرازيلي-الأسبق-لولا-بفيروس-كورونا-1063147491.html
إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بفيروس كورونا
إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بفيروس كورونا
أصيب الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بفيروس كورونا، لكن من دون أن تظهر عليه أي أعراض، بحسب ما أعلن فريق حملته الانتخابية على مواقع التواصل... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T02:43+0000
2022-06-06T02:43+0000
لولا دي سيلفا
أخبار البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103945/95/1039459585_0:3:2991:1685_1920x0_80_0_0_cd1322546df22216a4d29ecfb1760b3b.jpg
وهذه ثاني مرة يصاب لولا (76 عاما) بكوفيد وهو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.ونشرت أوساط الرئيس الأسبق (2003-2010) الملقح ضد كوفيد بيانا، جاء فيه أن لولا وزوجته روزانجيلا دا سيلفا (55 عاماً)، "شُخّصت اليوم إصابتهما بكوفيد-19"، مع الإشارة إلى أنهما بخير، وأن أعراضاً خفيفة ظهرت على زوجته، و"سيبقيان في الحجر ويتلقيان دعماً طبياً في الأيام المقبلة".كان الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أدين في قضايا فساد وتبييض أموال وحكم عليه بالسجن 15 عاما ثم خففت إلى 8 سنوات، وبعد ذلك قامت المحكمة العليا في البرازيل بإلغاء الإدانات، ما أعاد القضايا إلى نقطة البداية وسمح لولا بالترشح للانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأمطار-الغزيرة-في-البرازيل-إلى-128-شخصا-1063058087.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103945/95/1039459585_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89b2d245dc23f4ca8b884202456ff714.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لولا دي سيلفا, أخبار البرازيل

إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بفيروس كورونا

02:43 GMT 06.06.2022
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبرTelegram
أصيب الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بفيروس كورونا، لكن من دون أن تظهر عليه أي أعراض، بحسب ما أعلن فريق حملته الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذه ثاني مرة يصاب لولا (76 عاما) بكوفيد وهو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.
ونشرت أوساط الرئيس الأسبق (2003-2010) الملقح ضد كوفيد بيانا، جاء فيه أن لولا وزوجته روزانجيلا دا سيلفا (55 عاماً)، "شُخّصت اليوم إصابتهما بكوفيد-19"، مع الإشارة إلى أنهما بخير، وأن أعراضاً خفيفة ظهرت على زوجته، و"سيبقيان في الحجر ويتلقيان دعماً طبياً في الأيام المقبلة".
مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 128 شخصا
4 يونيو, 02:56 GMT
كان الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أدين في قضايا فساد وتبييض أموال وحكم عليه بالسجن 15 عاما ثم خففت إلى 8 سنوات، وبعد ذلك قامت المحكمة العليا في البرازيل بإلغاء الإدانات، ما أعاد القضايا إلى نقطة البداية وسمح لولا بالترشح للانتخابات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала