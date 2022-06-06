https://arabic.sputniknews.com/20220606/إصابة-امرأة-خلال-إطلاق-نار-في-مستشفى-بولاية-نورث-كارولاينا-الأمريكية-1063148470.html
إصابة امرأة خلال إطلاق نار داخل مستشفى في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية
إصابة امرأة خلال إطلاق نار داخل مستشفى في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية
أصيبت امرأة في إطلاق نار، ليل الأحد الاثنين، داخل مستشفى في مقاطعة واين في ولاية نورث كارولاينا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T05:01+0000
2022-06-06T05:01+0000
2022-06-06T05:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال المتحدث باسم المقاطعة إنه تم إغلاق المستشفى في الثامنة مساءً بعد حادث إطلاق نار، وفر المشتبه به من موقع الحادث.ويقول ضباط إنفاذ القانون إنهم يعملون على القبض على المشتبه به، وأن هويته معروفة.ويأتي إطلاق النار في نهاية أسبوع دموي في جميع أنحاء أمريكا، مع وفيات مرتبطة بإطلاق النار في فيلادلفيا وتشاتانوغا وتينيسي وغراند رابيدز بولاية ميشيغان، وفي أعقاب وفيات جماعية في أوفالدي بولاية تكساس وبوفالو في نيويورك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إصابة امرأة خلال إطلاق نار داخل مستشفى في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية
05:01 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
أصيبت امرأة في إطلاق نار، ليل الأحد الاثنين، داخل مستشفى في مقاطعة واين في ولاية نورث كارولاينا.
وبحسب وسائل إعلام
أمريكية، قال المتحدث باسم المقاطعة إنه تم إغلاق المستشفى في الثامنة مساءً بعد حادث إطلاق نار
، وفر المشتبه به من موقع الحادث.
ويقول ضباط إنفاذ القانون إنهم يعملون على القبض على المشتبه به، وأن هويته معروفة.
ويأتي إطلاق النار في نهاية أسبوع دموي في جميع أنحاء أمريكا، مع وفيات مرتبطة بإطلاق النار في فيلادلفيا وتشاتانوغا وتينيسي وغراند رابيدز بولاية ميشيغان، وفي أعقاب وفيات جماعية في أوفالدي بولاية تكساس وبوفالو في نيويورك.