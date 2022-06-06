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https://arabic.sputniknews.com/20220606/إعلام-أكثر-من-مليون-منزل-في-اليابان-مهددين-بانقطاع-مصادر-الطاقة-في-الشتاء-المقبل-1063148841.html
إعلام: أكثر من مليون منزل في اليابان مهددين بانقطاع مصادر الطاقة في الشتاء المقبل
إعلام: أكثر من مليون منزل في اليابان مهددين بانقطاع مصادر الطاقة في الشتاء المقبل
حذر تقرير إعلامي من مشكلة قد تواجه 1.1 مليون أسرة في اليابان في الشتاء المقبل بسبب نقص في موارد الطاقة. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T05:58+0000
2022-06-06T05:58+0000
العالم
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيكي"، فإن مسؤولي وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة يتوقعون احتمال اندلاع أزمة "تعتبر الأولى من حيث الحجم بعد زلزال 2011". وفي هذا الصدد، ستجتمع الحكومة، هذا الأسبوع، لأول مرة في السنوات الخمس الماضية، في اجتماع خاص بإمدادات الطاقة، بحسب ما أكده الأمين العام للحكومة، هيروكازو ماتسونو.وبحسب التقرير، من المتوقع حدوث مشاكل في الكهرباء في منطقة العاصمة هذا الصيف، لتلقي هذه المشكلة بظلالها شتاء على كل أنحاء البلاد، وقد يكون موسم التدفئة هذا هو الأصعب في البلاد منذ عام 2012. وقد تطلب الحكومة من شركات الطاقة إعادة تشغيل محطات الطاقة الحرارية القديمة المتوقفة بسبب انتهاء عمرها التشغيلي، فضلاً عن إعادة التشغيل القصوى لمحطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى ذلك، سيطلب من شركات الطاقة تقديم إنذار مبكر للمستخدمين والمؤسسات فيما يتعلق بالصعوبات الناشئة في إمداد الكهرباء.
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العالم

إعلام: أكثر من مليون منزل في اليابان مهددين بانقطاع مصادر الطاقة في الشتاء المقبل

05:58 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / Philip Fongيتجمع الناس في منصة مراقبة شيبوا سكاي، وهي منطقة سياحية في طوكيو في 30 مايو 2022، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن إعادة فتح الحدود أمام السياح في الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءًا من 10 يونيو.
يتجمع الناس في منصة مراقبة شيبوا سكاي، وهي منطقة سياحية في طوكيو في 30 مايو 2022، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن إعادة فتح الحدود أمام السياح في الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءًا من 10 يونيو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
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حذر تقرير إعلامي من مشكلة قد تواجه 1.1 مليون أسرة في اليابان في الشتاء المقبل بسبب نقص في موارد الطاقة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيكي"، فإن مسؤولي وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة يتوقعون احتمال اندلاع أزمة "تعتبر الأولى من حيث الحجم بعد زلزال 2011".

وتشعر الحكومة اليابانية بالقلق من أن الشتاء المقبل قد يكون الأكثر قسوة من حيث توفير الكهرباء لمنطقة العاصمة منذ عام 2012، عندما تم إغلاق جميع محطات الطاقة النووية بعد حادث "فوكوشيما -1".

وفي هذا الصدد، ستجتمع الحكومة، هذا الأسبوع، لأول مرة في السنوات الخمس الماضية، في اجتماع خاص بإمدادات الطاقة، بحسب ما أكده الأمين العام للحكومة، هيروكازو ماتسونو.
وبحسب التقرير، من المتوقع حدوث مشاكل في الكهرباء في منطقة العاصمة هذا الصيف، لتلقي هذه المشكلة بظلالها شتاء على كل أنحاء البلاد، وقد يكون موسم التدفئة هذا هو الأصعب في البلاد منذ عام 2012.
وقد تطلب الحكومة من شركات الطاقة إعادة تشغيل محطات الطاقة الحرارية القديمة المتوقفة بسبب انتهاء عمرها التشغيلي، فضلاً عن إعادة التشغيل القصوى لمحطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى ذلك، سيطلب من شركات الطاقة تقديم إنذار مبكر للمستخدمين والمؤسسات فيما يتعلق بالصعوبات الناشئة في إمداد الكهرباء.
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