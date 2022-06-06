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https://arabic.sputniknews.com/20220606/إعلام-اليابان-والإمارات-تبحثان-زيادة-إنتاج-النفط-1063170891.html
إعلام: اليابان والإمارات تبحثان زيادة إنتاج النفط
إعلام: اليابان والإمارات تبحثان زيادة إنتاج النفط
بحث الأمين العام لحكومة اليابان هيروكازو ماتسونو ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد الجابر رئيس شركة النفط الوطنية... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:36+0000
2022-06-06T11:36+0000
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ذكرت قناة "NHK" أن الأمين العام ماتسونو أعرب عن رغبته في التعاون لزيادة إنتاج النفط على خلفية ارتفاع الأسعار، بهدف العودة لاستقرار الوضع في سوق النفط.وبحسب القناة، رحب ماتسون، نيابة عن اليابان، بقرار "أوبك +" بشأن إنتاج النفط في يوليو/تموز وأغسطس/آب عند 648 ألف برميل يوميًا بدلاً من 432 ألفًا المخطط لها، ووفقا للقناة، توصل الطرفان إلى رأي مشترك حول ضرورة توسيع التعاون الثنائي.بلغ سعر نفط الشرق الأوسط في بورصة طوكيو، صباح الاثنين، 86 ألف ين للكيلو لتر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.يشكل ارتفاع أسعار الطاقة ضغطاً خطيراً على نظام إمداد الطاقة. وأعلن ماتسونو صباح الاثنين عقد اجتماع حكومي بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة. سيكون هذا أول اجتماع حكومي حول هذا الموضوع منذ 5 سنوات.
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العالم, العالم العربي, اقتصاد

إعلام: اليابان والإمارات تبحثان زيادة إنتاج النفط

11:36 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI الأمين العام لحكومة اليابان هيروكازو ماتسونو
 الأمين العام لحكومة اليابان هيروكازو ماتسونو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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بحث الأمين العام لحكومة اليابان هيروكازو ماتسونو ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد الجابر رئيس شركة النفط الوطنية "أدنوك"، إمكانية زيادة إنتاج النفط والتعاون الثنائي.
ذكرت قناة "NHK" أن الأمين العام ماتسونو أعرب عن رغبته في التعاون لزيادة إنتاج النفط على خلفية ارتفاع الأسعار، بهدف العودة لاستقرار الوضع في سوق النفط.
وبحسب القناة، رحب ماتسون، نيابة عن اليابان، بقرار "أوبك +" بشأن إنتاج النفط في يوليو/تموز وأغسطس/آب عند 648 ألف برميل يوميًا بدلاً من 432 ألفًا المخطط لها، ووفقا للقناة، توصل الطرفان إلى رأي مشترك حول ضرورة توسيع التعاون الثنائي.
بلغ سعر نفط الشرق الأوسط في بورصة طوكيو، صباح الاثنين، 86 ألف ين للكيلو لتر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
يشكل ارتفاع أسعار الطاقة ضغطاً خطيراً على نظام إمداد الطاقة. وأعلن ماتسونو صباح الاثنين عقد اجتماع حكومي بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة. سيكون هذا أول اجتماع حكومي حول هذا الموضوع منذ 5 سنوات.
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