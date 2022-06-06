https://arabic.sputniknews.com/20220606/إعلام-تايلاند-تحبط-هجوما-إيرانيا-ضد-إسرائيليين-1063193423.html
إعلام: تايلاند تحبط هجوما إيرانيا ضد إسرائيليين
إعلام: تايلاند تحبط هجوما إيرانيا ضد إسرائيليين
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن "إحباط هجوم إيراني على إسرائيليين في تايلاند". 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T19:58+0000
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2022-06-06T19:58+0000
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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "القوات الأمنية في تايلاند تمكنت من إحباط سلسلة محاولات لتنفيذ هجمات قبل عدة أشهر من قبل إيرانيين ضد أهداف غربية وإسرائيلية"، لافتة إلى أنه "في غضون ذلك لا يزال هناك تحذير شديد وحاد من السفر إلى تركيا".وكشف موقع إلكتروني عبري النقاب، مؤخرا، عن تنفيذ الاستخبارات التركية والإسرائيلية "الموساد" عملية مشتركة لضبط خلية اغتيالات إيرانية.وذكر الموقع الإلكتروني العبري نيوز وان، أن الاستخبارات التركية تقوم بالتنسيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي بتنفيذ عملية مشتركة تعتزم ضبط خلية اغتيالات تابعة للحرس الثوري الإيراني، تسعى لتصفية رجال أعمال وسياح إسرائيليين.وفي 22 من مايو/ أيار الماضي، قتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي في طهران بالقرب من منزله. وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية خمس رصاصات على رأس العقيد خدائي قبل أن يفرا من المكان.وبعد مرور 3 أيام من عملية الاغتيال، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وكالة-إيرانية-تنشر-معلومات-5-خبراء-استخبارات-وتكنولوجيا-إسرائيليين-كأهداف-اغتيال-1062925865.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تايلاند
إعلام: تايلاند تحبط هجوما إيرانيا ضد إسرائيليين
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن "إحباط هجوم إيراني على إسرائيليين في تايلاند".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية
، بأن "القوات الأمنية في تايلاند تمكنت من إحباط سلسلة محاولات لتنفيذ هجمات قبل عدة أشهر من قبل إيرانيين ضد أهداف غربية وإسرائيلية"، لافتة إلى أنه "في غضون ذلك لا يزال هناك تحذير شديد وحاد من السفر إلى تركيا".
وكشف موقع إلكتروني عبري النقاب، مؤخرا، عن تنفيذ الاستخبارات التركية والإسرائيلية "الموساد" عملية مشتركة لضبط خلية اغتيالات إيرانية
.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري نيوز وان
، أن الاستخبارات التركية تقوم بالتنسيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي بتنفيذ عملية مشتركة تعتزم ضبط خلية اغتيالات تابعة للحرس الثوري الإيراني، تسعى لتصفية رجال أعمال وسياح إسرائيليين.
وفي 22 من مايو/ أيار الماضي، قتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي في طهران بالقرب من منزله
. وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية خمس رصاصات على رأس العقيد خدائي قبل أن يفرا من المكان.
وبعد مرور 3 أيام من عملية الاغتيال، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي
.
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد.
وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا
.