https://arabic.sputniknews.com/20220606/إيران-زيارة-غروسي-إلى-إسرائيل-تظهر-تأثير-الأخيرة-على-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1063185892.html

إيران: زيارة غروسي إلى إسرائيل تظهر تأثير الأخيرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران: زيارة غروسي إلى إسرائيل تظهر تأثير الأخيرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، إن "زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إسرائيل تظهر تأثير الأخيرة على... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T15:58+0000

2022-06-06T15:58+0000

2022-06-06T15:58+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/01/1043660115_0:76:2838:1672_1920x0_80_0_0_89bd6bbf76d472789b0f1497cb4186de.jpg

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي محمود عباس زاده مشكيني في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، قائلا: "لا أعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد أن تلعب بمصداقيتها من خلال إصدار قرار ضد إيران. الغرب يعلم أن صدور مثل هذه القرارات ضد إيران غير ملزم".وأشار إلى "ضغوط اللوبي الصهيوني على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على إيران"، وقال: "مؤخرا قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة للأراضي المحتلة، مما يظهر تأثير اللوبي الصهيوني على هذه المؤسسة الدولية".وأضاف أن "بعض الدول الأوروبية، وبضغط من اللوبي الصهيوني، تقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتجاه خطير"، متابعا: "إذا أرادت الوكالة إصدار قرار ضد إيران، فستحرق مصداقيتها".واتهم مشكيني، الغرب "بممارسة ضغوط إضافية على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكسب المزيد من الامتيازات في المحادثات النووية"، مؤكدا أن "إيران ليست مستعدة لتقديم تنازلات للغربيين في المفاوضات، وأن بلاده لديها العديد من الأوراق الرابحة في مجال المفاوضات النووية".وختم بالقول: "إذا أرادت الوكالة تسييس مسار برنامج إير ان النووي السلمي، أولا، ستكون قد أحرقت مصداقيتها، وثانياً، ستعرقل مسار محادثات فيينا".واعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق اليوم، أن "حصول إيران على القدرات اللازمة لصنع قنبلة نووية هو مسألة وقت"، مشددا على ضرورة مواصلة العمل مع طهران سعيا للتوصل إلى حل نهائي لأزمة البرنامج النووي.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال إن طهران ستنتظر اجتماع مجلس المحافظين لدى وكالة الطاقة الذرية لإبداء موقفها، واعتبر أن تقريرها أخيرا سينعكس سلبا على العلاقات مع إيران.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي تعليقا على اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: "لن نصدر أحكاما مسبقة وسننتظر نتائج جلسة المحافظين لنعلن موقفنا بما يتناسب والقرار الذي سيتخذ من قبلهم".وشدد على أنه لا يعتبر "القرار غير بناءً فحسب، بل سيكون له تأثير سلبي على كل من تعاوننا العام مع الوكالة وعلى مفاوضاتنا"، معتبرا أن "تقرير المدير العام للوكالة، بالإضافة إلى كونه غير دقيق ويتجاهل تصرفات إيران، يحاول إلقاء روايات شاذة عن برنامجنا النووي وخططنا، ومعظمه مبني على مزاعم تدخلية من قبل الكيان الصهيوني المزيف".

https://arabic.sputniknews.com/20220606/إيران-ترد-مجددا-على-تقرير-وكالة-الطاقة-الذرية-تستند-لتقارير-استخباراتية-من-أعدائنا-وأولهم-إسرائيل-1063182951.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي الإيراني