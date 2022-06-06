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اجتماع لممثلي وسائل الإعلام الأمريكية في الخارجية الروسية
اجتماع لممثلي وسائل الإعلام الأمريكية في الخارجية الروسية
أجرت وزارة الخارجية الروسية اجتماعا مع وسائل الإعلام الأمريكية المعتمدة في البلاد. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:28+0000
2022-06-06T09:28+0000
روسيا
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وشارك في الاجتماع المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالإضافة لمراسلي "وول ستريت جورنال"، "سي إن إن"، "آ بي"، "إن بي آر" وقناة الحرة وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.وقال فراس مارديني، كبير مراسلي قناة "الحرة" الأمريكية في روسيا إنه تم توجيه تحذير له ولزملائه من إجراءات تعتبر كرد فعل إذا لم تغير واشنطن موقفها تجاه الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.وقال مارديني ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول محتوى الاجتماع، قائلا: "لقد مُنحنا ثلاثة أشهر. إذا لم يتغير الموقف تجاه وسائل الإعلام الروسية في واشنطن، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من الإجابة".
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روسيا

اجتماع لممثلي وسائل الإعلام الأمريكية في الخارجية الروسية

09:28 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أجرت وزارة الخارجية الروسية اجتماعا مع وسائل الإعلام الأمريكية المعتمدة في البلاد.
وشارك في الاجتماع المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالإضافة لمراسلي "وول ستريت جورنال"، "سي إن إن"، "آ بي"، "إن بي آر" وقناة الحرة وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.
وقال فراس مارديني، كبير مراسلي قناة "الحرة" الأمريكية في روسيا إنه تم توجيه تحذير له ولزملائه من إجراءات تعتبر كرد فعل إذا لم تغير واشنطن موقفها تجاه الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.
وقال مارديني ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول محتوى الاجتماع، قائلا: "لقد مُنحنا ثلاثة أشهر. إذا لم يتغير الموقف تجاه وسائل الإعلام الروسية في واشنطن، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من الإجابة".
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