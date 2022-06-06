https://arabic.sputniknews.com/20220606/اجتماع-لممثلي-وسائل-الإعلام-الأمريكية-في-الخارجية-الروسية-1063165030.html
اجتماع لممثلي وسائل الإعلام الأمريكية في الخارجية الروسية
اجتماع لممثلي وسائل الإعلام الأمريكية في الخارجية الروسية
أجرت وزارة الخارجية الروسية اجتماعا مع وسائل الإعلام الأمريكية المعتمدة في البلاد. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:28+0000
2022-06-06T09:28+0000
2022-06-06T09:28+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg
وشارك في الاجتماع المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالإضافة لمراسلي "وول ستريت جورنال"، "سي إن إن"، "آ بي"، "إن بي آر" وقناة الحرة وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.وقال فراس مارديني، كبير مراسلي قناة "الحرة" الأمريكية في روسيا إنه تم توجيه تحذير له ولزملائه من إجراءات تعتبر كرد فعل إذا لم تغير واشنطن موقفها تجاه الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.وقال مارديني ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول محتوى الاجتماع، قائلا: "لقد مُنحنا ثلاثة أشهر. إذا لم يتغير الموقف تجاه وسائل الإعلام الروسية في واشنطن، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من الإجابة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9b4998c6a2b15291e52d0911f2e3e67d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اجتماع لممثلي وسائل الإعلام الأمريكية في الخارجية الروسية
تابعنا عبر
أجرت وزارة الخارجية الروسية اجتماعا مع وسائل الإعلام الأمريكية المعتمدة في البلاد.
وشارك في الاجتماع المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالإضافة لمراسلي "وول ستريت جورنال"، "سي إن إن"، "آ بي"، "إن بي آر" وقناة الحرة وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.
وقال فراس مارديني، كبير مراسلي قناة "الحرة" الأمريكية في روسيا إنه تم توجيه تحذير
له ولزملائه من إجراءات تعتبر كرد فعل إذا لم تغير واشنطن موقفها تجاه الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.
وقال مارديني ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول محتوى الاجتماع، قائلا: "لقد مُنحنا ثلاثة أشهر. إذا لم يتغير الموقف تجاه وسائل الإعلام الروسية في واشنطن، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من الإجابة".