https://arabic.sputniknews.com/20220606/ارتفاع-صادرات-النفط-العراقي-إلى-الولايات-المتحدة-1063164672.html

ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة

ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة

ارتفعت صادرات العراق من النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، حسبما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T09:20+0000

2022-06-06T09:20+0000

2022-06-06T09:20+0000

العالم العربي

العراق

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ونقلت وكالة "يقين" للأنباء عن الإدارة، قولها بأن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 9 ملايين برميل في شهر مايو الماضي.ونشرت الإدارة جدولا ذكرت فيه أن صادرات النفط الخام العراقي إلى أمريكا خلال مايو بلغت 9.114 ملايين برميل، بمعدل 294 ألف برميل يوميا، مرتفعا عن شهر أبريل/ نيسان الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.520 ملايين برميل وبمعدل 184 ألف برميل يوميا.ونوهت الإدارة بأن العراق صعد إلى المرتبة الرابعة من حيث صادراته النفطية لأمريكا خلال مايو، حيث جاء بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 12 مليونا، و865 ألف برميل يوميا.وفي وقت سابق، كشف العراق، عن حجم زيادة إنتاجه النفطي بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" الذي يقضي برفع الإنتاج بمعدل 648 ألف برميل يوميا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء يوم الجمعة الماضي، المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأعلن تحالف "أوبك+" رفع حجم إنتاج النفط خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بمقدار 648 ألف برميل يوميا، بهدف "تلبية الطلب المتنامي على الخام عالميا".وقال جهاد إنه يجب التنويه إلى التفريق بين كميات التصدير والحصص المقررة من قبل "أوبك بلس"، فالاتفاق يتعلق بالإنتاج وليس بالتصدير.وأضاف: "الزيادة في الإنتاج بعد اتفاق أوبك بلس ستكون بمعدل 71 ألف برميل يوميا والتي ستزيد إنتاج العراق الكلي إلى 4 ملايين و580 ألف برميل اعتبارًا من تموز المقبل".

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العالم العربي, العراق