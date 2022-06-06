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https://arabic.sputniknews.com/20220606/استقالة-المتحدث-باسم-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-1063180106.html
استقالة المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي
استقالة المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي
أعلن متان سيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استقالته من منصبه، ضمن سلسلة استقالات ضربت مكتب نفتالي بينيت مؤخرا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:52+0000
2022-06-06T13:52+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" شغل سيدي منصب رئيس قسم الإعلام في مكتب رئيس الوزراء والمستشار الإعلامي الشخصي لبينيت.وسيخلفه في منصبه المتحدث السياسي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يوتام بن يتسحاق، بحسب المصدر ذاته.شكر بينيت سيدي قائلا: "أظهر ماتان الفهم والاتقان والمعرفة، إلى جانب القدرات الاستثنائية. كانت ثمار عمله رصيدا قيما بالنسبة لي".هذه هي رابع استقالة بين كبار الموظفين من مكتب بينيت، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.ومؤخرا استقال تال غان تسفي رئيس مكتب بينيت، وشيمريت مئير مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الدولية والاتصالات الخارجية.كما استقالت سكرتيرة بينيت نعومي ساسون، المسؤولة عن تنظيم الجداول الزمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إسرائيل-استقالة-رئيس-مكتب-بينيت-1062578886.html
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نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

استقالة المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي

13:52 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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أعلن متان سيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استقالته من منصبه، ضمن سلسلة استقالات ضربت مكتب نفتالي بينيت مؤخرا.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" شغل سيدي منصب رئيس قسم الإعلام في مكتب رئيس الوزراء والمستشار الإعلامي الشخصي لبينيت.
وسيخلفه في منصبه المتحدث السياسي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يوتام بن يتسحاق، بحسب المصدر ذاته.
شكر بينيت سيدي قائلا: "أظهر ماتان الفهم والاتقان والمعرفة، إلى جانب القدرات الاستثنائية. كانت ثمار عمله رصيدا قيما بالنسبة لي".
نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
إسرائيل... استقالة رئيس مكتب بينيت
23 مايو, 09:05 GMT
هذه هي رابع استقالة بين كبار الموظفين من مكتب بينيت، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
ومؤخرا استقال تال غان تسفي رئيس مكتب بينيت، وشيمريت مئير مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الدولية والاتصالات الخارجية.
كما استقالت سكرتيرة بينيت نعومي ساسون، المسؤولة عن تنظيم الجداول الزمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
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