https://arabic.sputniknews.com/20220606/استقالة-المتحدث-باسم-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-1063180106.html
استقالة المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي
استقالة المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي
أعلن متان سيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استقالته من منصبه، ضمن سلسلة استقالات ضربت مكتب نفتالي بينيت مؤخرا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:52+0000
2022-06-06T13:52+0000
2022-06-06T13:52+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" شغل سيدي منصب رئيس قسم الإعلام في مكتب رئيس الوزراء والمستشار الإعلامي الشخصي لبينيت.وسيخلفه في منصبه المتحدث السياسي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يوتام بن يتسحاق، بحسب المصدر ذاته.شكر بينيت سيدي قائلا: "أظهر ماتان الفهم والاتقان والمعرفة، إلى جانب القدرات الاستثنائية. كانت ثمار عمله رصيدا قيما بالنسبة لي".هذه هي رابع استقالة بين كبار الموظفين من مكتب بينيت، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.ومؤخرا استقال تال غان تسفي رئيس مكتب بينيت، وشيمريت مئير مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الدولية والاتصالات الخارجية.كما استقالت سكرتيرة بينيت نعومي ساسون، المسؤولة عن تنظيم الجداول الزمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إسرائيل-استقالة-رئيس-مكتب-بينيت-1062578886.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
استقالة المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي
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أعلن متان سيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استقالته من منصبه، ضمن سلسلة استقالات ضربت مكتب نفتالي بينيت مؤخرا.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت
" شغل سيدي منصب رئيس قسم الإعلام في مكتب رئيس الوزراء والمستشار الإعلامي الشخصي لبينيت.
وسيخلفه في منصبه المتحدث السياسي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يوتام بن يتسحاق، بحسب المصدر ذاته.
شكر بينيت سيدي قائلا: "أظهر ماتان الفهم والاتقان والمعرفة، إلى جانب القدرات الاستثنائية. كانت ثمار عمله رصيدا قيما بالنسبة لي".
هذه هي رابع استقالة بين كبار الموظفين من مكتب بينيت، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
ومؤخرا استقال تال غان تسفي رئيس مكتب بينيت
، وشيمريت مئير مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الدولية والاتصالات الخارجية.
كما استقالت سكرتيرة بينيت نعومي ساسون، المسؤولة عن تنظيم الجداول الزمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.