https://arabic.sputniknews.com/20220606/الأردن-يعلن-إطلاق-رؤية-التحديث-الاقتصادي-1063176154.html
الأردن يعلن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي
الأردن يعلن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملك البلاد عبدالله الثاني. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:57+0000
2022-06-06T12:57+0000
2022-06-06T12:57+0000
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ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن "رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل".ويتعلق المسار الثاني بالتحديث الاقتصادي الذي بدأ بالفعل من خلال ورش العمل التي أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي بالشراكة مع الحكومة، وبمشاركة النواب والأعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.وتابع الشبول أن المسار الثالث هو تحديث القطاع العام، وفي هذا السياق ستعلن الحكومة عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الجاري.وشدد المتحدث على أن المسارات الثلاثة التي أقرتها الحكومة متلازمة لتحديث الدولة الأردنية وتطويرها للانتقال نحو المستقبل، وأن دور الحكومة في رؤية التحديث ستكون طويلة المدى وعابرة للحكومات، وليست لحكومة معينة بل هي مقسمة زمنية حتى عام 2033.ولفت المتحدث إلى ان الحكومة الأردنية معنية بتنفيذ المرحلة الأولى من التحديث الاقتصادي من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولا إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.وأعرب الشبول عن تفاؤله رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن "التفاؤل هو أهم سلاح"، مؤكداً أن "الأردن مر بالعديد من الأزمات خلال العقد الماضي من ربيع عربي أثر على المنطقة برمتها لكنه صمد وخرج منها".
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أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يعلن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي
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أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملك البلاد عبدالله الثاني.
ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية
عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن "رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل".
وأوضح الشبول أن الأردن يدخل المئوية الثانية بثلاثة مسارات متلازمة، أولها التحديث السياسي الذي أنجز من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى التغيير في شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة بحيث يصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب حزبيين.
ويتعلق المسار الثاني بالتحديث الاقتصادي الذي بدأ بالفعل من خلال ورش العمل التي أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي بالشراكة مع الحكومة، وبمشاركة النواب والأعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتابع الشبول أن المسار الثالث هو تحديث القطاع العام، وفي هذا السياق ستعلن الحكومة عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الجاري.
وشدد المتحدث على أن المسارات الثلاثة التي أقرتها الحكومة متلازمة لتحديث الدولة الأردنية وتطويرها للانتقال نحو المستقبل، وأن دور الحكومة في رؤية التحديث ستكون طويلة المدى وعابرة للحكومات، وليست لحكومة معينة بل هي مقسمة زمنية حتى عام 2033.
ولفت المتحدث إلى ان الحكومة الأردنية معنية بتنفيذ المرحلة الأولى من التحديث الاقتصادي من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولا إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.
وأعرب الشبول عن تفاؤله رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن "التفاؤل هو أهم سلاح"، مؤكداً أن "الأردن مر بالعديد من الأزمات خلال العقد الماضي من ربيع عربي أثر على المنطقة برمتها لكنه صمد وخرج منها".