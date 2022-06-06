https://arabic.sputniknews.com/20220606/الأردن-يكشف-موعد-تزويد-العراق-بالكهرباء-1063184671.html
الأردن يكشف موعد تزويد العراق بالكهرباء
الأردن يكشف موعد تزويد العراق بالكهرباء
توقع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن تبدأ بلاده بتزويد العراق بالكهرباء مع بداية العام المقبل. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T15:22+0000
2022-06-06T15:22+0000
2022-06-06T15:22+0000
العالم العربي
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بغداد - سبوتنيك. وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه المصري والعراقي في بغداد، اليوم الاثنين، "نتوقع أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي بداية العام المقبل".وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة"، مضيفا "نعمل على عدة مجالات بين دولنا وقضية الربط الكهربائي قد تكون الأقرب للانتهاء".ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم، وتداولنا قضايا تخص البلدان الثلاثة".وأضاف، "تحدثنا أيضا عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الأردن يكشف موعد تزويد العراق بالكهرباء
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توقع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن تبدأ بلاده بتزويد العراق بالكهرباء مع بداية العام المقبل.
بغداد - سبوتنيك. وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه المصري والعراقي في بغداد، اليوم الاثنين، "نتوقع أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي بداية العام المقبل".
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة"، مضيفا "نعمل على عدة مجالات بين دولنا وقضية الربط الكهربائي قد تكون الأقرب للانتهاء".
ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم، وتداولنا قضايا تخص البلدان الثلاثة".
وأضاف، "تحدثنا أيضا عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة".