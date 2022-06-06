https://arabic.sputniknews.com/20220606/البرازيل-تهزم-اليابان-بهدف-نيمار-فيديو-1063190195.html
البرازيل تهزم اليابان بهدف نيمار... فيديو
البرازيل تهزم اليابان بهدف نيمار... فيديو
حقق منتخب البرازيل فوزه الثاني على التوالي في رحلته الآسيوية الحالية، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم "قطر 2022" وذلك عقب فوزه على مضيفه منتخب اليابان. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T17:25+0000
2022-06-06T17:25+0000
2022-06-06T17:25+0000
منتخب البرازيل
كوريا الجنوبية
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وفاز المنتخب البرازيلي بهدف نظيف على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة اليابانية طوكيو.وجاء الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت على الملعب الوطني الجديد، عن طريق نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ليحقق منتخب البرازيل فوزا معنويا آخر قبل 5 أشهر على مشاركته في المونديال.وكان المنتخب البرازيلي، قد حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية في مباراة ودية أخرى جرت يوم الخميس الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب البرازيل, كوريا الجنوبية
البرازيل تهزم اليابان بهدف نيمار... فيديو
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حقق منتخب البرازيل فوزه الثاني على التوالي في رحلته الآسيوية الحالية، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم "قطر 2022" وذلك عقب فوزه على مضيفه منتخب اليابان.
وفاز المنتخب البرازيلي بهدف نظيف على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت على الملعب الوطني الجديد، عن طريق
نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ليحقق منتخب البرازيل فوزا معنويا آخر قبل 5 أشهر على مشاركته في المونديال.
وكان
المنتخب البرازيلي، قد حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية في مباراة ودية أخرى جرت يوم الخميس الماضي.