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https://arabic.sputniknews.com/20220606/البرازيل-تهزم-اليابان-بهدف-نيمار-فيديو-1063190195.html
البرازيل تهزم اليابان بهدف نيمار... فيديو
البرازيل تهزم اليابان بهدف نيمار... فيديو
حقق منتخب البرازيل فوزه الثاني على التوالي في رحلته الآسيوية الحالية، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم "قطر 2022" وذلك عقب فوزه على مضيفه منتخب اليابان. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T17:25+0000
2022-06-06T17:25+0000
منتخب البرازيل
كوريا الجنوبية
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وفاز المنتخب البرازيلي بهدف نظيف على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة اليابانية طوكيو.وجاء الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت على الملعب الوطني الجديد، عن طريق نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ليحقق منتخب البرازيل فوزا معنويا آخر قبل 5 أشهر على مشاركته في المونديال.وكان المنتخب البرازيلي، قد حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية في مباراة ودية أخرى جرت يوم الخميس الماضي.
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منتخب البرازيل, كوريا الجنوبية

البرازيل تهزم اليابان بهدف نيمار... فيديو

17:25 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUنيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو
نيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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حقق منتخب البرازيل فوزه الثاني على التوالي في رحلته الآسيوية الحالية، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم "قطر 2022" وذلك عقب فوزه على مضيفه منتخب اليابان.
وفاز المنتخب البرازيلي بهدف نظيف على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت على الملعب الوطني الجديد، عن طريق نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ليحقق منتخب البرازيل فوزا معنويا آخر قبل 5 أشهر على مشاركته في المونديال.
وكان المنتخب البرازيلي، قد حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية في مباراة ودية أخرى جرت يوم الخميس الماضي.
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