https://arabic.sputniknews.com/20220606/البرهان-يجدد-التزامه-باستكمال-المرحلة-الانتقالية-وصولا-لمرحلة-التحول-الديمقراطي-في-السودان-1063189368.html

البرهان يجدد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي في السودان

البرهان يجدد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، الالتزام باستكمال المرحلة الانتقالية وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T16:56+0000

2022-06-06T16:56+0000

2022-06-06T16:56+0000

أخبار السودان اليوم

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وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن "البرهان التقى الوساطة الدولية الثلاثية، وتم الاتفاق على بدء الحوار السوداني يوم الأربعاء المقبل".وأضاف البيان أن "البرهان أكد دعمه لجهود الآلية الثلاثية لدعم الحوار، وجدد التزامه بالمرحلة الانتقالية في السودان وصولا للتحول الديمقراطي".وقررت "قوى الحرية والتغيير" في السودان، في وقت سابق اليوم، عدم المشاركة في الحوار السياسي المباشر، الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية.ونقل موقع سودان تربيون السوداني، عن مصدر رفيع في قوى الحرية والتغيير، قوله إنه تم اتخاذ قرار بعدم المشاركة في أول اجتماع تنظمه الآلية الثلاثية في سياق الحوار المباشر، بسبب مشاركة قوى كانت متحالفة مع النظام السابق وتدعم حاليا المكون العسكري".وأفاد المصدر، أن "الآلية الثلاثية قدمت دعوات لكل الأطراف للاجتماع الأربعاء المقبل بمن فيهم المكون العسكري وعدد من القوى السياسية الداعمة له"، مؤكدا أن "قوى الحرية والتغيير قررت بالإجماع عدم المشاركة في هذا الاجتماع الذي تنظمه الآلية الثلاثية لأن الأطراف الحقيقية للازمة هم مؤيدي ومناهضي الانقلاب ولا أحد غير ذلك".وكانت الآلية الثلاثية دعت السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات مشجعة لعقد الحوار بين جميع الأطراف في البلاد للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة، والآلية الثلاثية، وتناول الاجتماع العرض الذي قدمته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، بشأن رؤيتها لعملية الحوار الذي تقوم بتسهيله، بين الأطراف والأطياف السودانية للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة له خلال عيد الفطر الماضي، أن المخرج الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-ترفض-المشاركة-في-الحوار-السياسي-الذي-تتوسط-فيه-الآلية-الثلاثية-1063185611.html

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أخبار السودان اليوم