https://arabic.sputniknews.com/20220606/الحكومة-اللبنانية-دعونا-الوسيط-الأمريكي-لإنهاء-مفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-بأسرع-وقت-1063163905.html
الحكومة اللبنانية: دعونا الوسيط الأمريكي لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأسرع وقت
الحكومة اللبنانية: دعونا الوسيط الأمريكي لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأسرع وقت
أكدت رئاسة الوزراء اللبنانية، أنه تمت دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوشتاين إلى بيروت لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأسرع وقت. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:05+0000
2022-06-06T09:05+0000
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العالم العربي
لبنان
ترسيم الحدود
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وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الاثنين "توافق الرئيس عون والرئيس ميقاتي على دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة إستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في وقت سابق اليوم، إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسألة دخول السفينة "انيرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "أي نشاط في تلك المنطقة حاليا يمثل عملا عدائيا".وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا جاء فيه أن عون بحث مع ميقاتي "دخول سفينة انرجان باور المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه".وحذر نجيب ميقاتي من "توترات وخطورة في الأوضاع" بعد ما وصفها "بمحاولات إسرائيل افتعال أزمة جديدة" بالتعدي على ثروة لبنان المائية، في إشارة إلى إعلان إسرائيل بدء التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/ميقاتي-يهيب-بالأمم-المتحدة-تدارك-تعدي-إسرائيل-على-ثروات-لبنان-المائية-1063119297.html
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العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود
الحكومة اللبنانية: دعونا الوسيط الأمريكي لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأسرع وقت
09:05 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
أكدت رئاسة الوزراء اللبنانية، أنه تمت دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوشتاين إلى بيروت لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأسرع وقت.
وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الاثنين "توافق الرئيس عون والرئيس ميقاتي على دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة إستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".
وختم بيان الحكومة اللبنانية "كما تقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها تشكل إستفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية، التي تتم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسميا".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في وقت سابق اليوم، إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".
وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسألة دخول السفينة "انيرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "أي نشاط في تلك المنطقة حاليا يمثل عملا عدائيا
".
وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا جاء فيه أن عون بحث مع ميقاتي "دخول سفينة انرجان باور المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه".
وحذر نجيب ميقاتي من "توترات وخطورة في الأوضاع" بعد ما وصفها "بمحاولات إسرائيل افتعال أزمة جديدة" بالتعدي على ثروة لبنان المائية، في إشارة إلى إعلان إسرائيل بدء التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها.