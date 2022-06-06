https://arabic.sputniknews.com/20220606/الحكومة-المصرية-توضح-حقيقة-إيقاف-معاشات-أصحاب-البطاقات-التقليدية-1063166723.html

الحكومة المصرية توضح حقيقة إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية

الحكومة المصرية توضح حقيقة إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد عن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية اعتبارا من يونيو/ حزيران الجاري. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T09:46+0000

2022-06-06T09:46+0000

2022-06-06T09:46+0000

أخبار مصر الآن

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وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة بداية من الشهر الجاري.وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لها.وذكرت الهيئة أن صرف المعاشات مستمر لجميع حاملي البطاقات التقليدية بداية من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهي "تحويل المعاش على الحساب الجاري الشخصي للمستفيد – أو من خلال المحافظ الإلكترونية".وأكدت أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص.وشدت الهيئة على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

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