https://arabic.sputniknews.com/20220606/الخارجية-الأمريكية-تعرب-عن-قلقها--من-احتمال-إجراء-كوريا-الشمالية-لتجربة-نووية-جديدة-1063193071.html
الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة
الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن "تظل قلقة من إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة". 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T19:40+0000
2022-06-06T19:40+0000
2022-06-06T19:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "قلقنا يتواصل إزاء احتمالية إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية سابعة خلال الأيام المقبلة، هذه مخاوف حذرنا منها لبعض الوقت".وأشار برايس، اليوم الاثنين، أن قرار بعض الدول الأوروبية إغلاق أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتي كانت متجهة إلى صربيا، "قرار سيادي" يخص هذه الدول.وأضاف برايس: "إنها تعكس التزام أوروبا بتحميل روسيا مسؤولية عدوانها غير المبرر وغير القانوني في أوكرانيا، وندعو صربيا إلى التركيز على هدفها المعلن للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مواءمة سياستها الخارجية والأمنية مع بقية أوروبا".وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الإثنين، إنه "لم يندهش" بسبب العوائق التي وُضعت أمام زيارة لافروف إلى العاصمة بلغراد والتي كانت مقررة في 6-7 حزيران/ يونيو الجاري.وأوضح فوتشيتش لراديو وتلفزيون صربيا أنه "قبل الزيارة كان هناك ضغط على بلغراد قبيل موعد الزيارة المقررة".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الكرملين-من-المرجح-أن-يناقش-لافروف-موضوع-العملية-العسكرية-التركية-في-سوريا-أثناء-زيارته-لأنقرة-1063168380.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن "تظل قلقة من إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة".
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "قلقنا يتواصل إزاء احتمالية إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية سابعة خلال الأيام المقبلة، هذه مخاوف حذرنا منها لبعض الوقت".
وأشار برايس، اليوم الاثنين، أن قرار بعض الدول الأوروبية إغلاق أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتي كانت متجهة إلى صربيا، "قرار سيادي" يخص هذه الدول.
قرار بعض الدول الأوروبية، إغلاق أجوائها أمام طائرة لافروف أثناء توجهها إلى صربيا يظهر التزامها بتحميل موسكو مسؤولية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف برايس: "إنها تعكس التزام أوروبا بتحميل روسيا مسؤولية عدوانها غير المبرر وغير القانوني في أوكرانيا، وندعو صربيا إلى التركيز على هدفها المعلن للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مواءمة سياستها الخارجية والأمنية مع بقية أوروبا".
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الإثنين، إنه "لم يندهش" بسبب العوائق التي وُضعت أمام زيارة لافروف إلى العاصمة بلغراد والتي كانت مقررة في 6-7 حزيران/ يونيو الجاري.
وأوضح فوتشيتش
لراديو وتلفزيون صربيا أنه "قبل الزيارة كان هناك ضغط على بلغراد قبيل موعد الزيارة المقررة".