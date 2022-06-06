https://arabic.sputniknews.com/20220606/الخارجية-الروسية-الغرب-يقوض-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا-منذ-أمد-بعيد-1063175680.html
الخارجية الروسية: الغرب يقوض العلاقات الدبلوماسية مع روسيا منذ أمد بعيد
الخارجية الروسية: الغرب يقوض العلاقات الدبلوماسية مع روسيا منذ أمد بعيد
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع "قناة 7" الإيطالية إن "التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يقوض العلاقات مع روسيا... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:45+0000
2022-06-06T12:45+0000
2022-06-06T13:00+0000
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وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن "واشنطن تهيمن على الدول الأوروبية وتفرض إرادتها عليها فيما يتعلق باتخاذ قرارات"، مؤكدة أن "الإدارة الأمريكية منعت السلطات الألمانية من بناء أنابيب الغاز الروسي من أجل عدم جواز توريد الطاقة الروسية إلى المنطقة".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إنه "من الضروري أن تتخلى روسيا عن صادرات دول الغرب، وأن تنظر في احتمال إعادة تشغيل العلاقات من قبل تلك الدول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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الخارجية الروسية: الغرب يقوض العلاقات الدبلوماسية مع روسيا منذ أمد بعيد
12:45 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع "قناة 7" الإيطالية إن "التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يقوض العلاقات مع روسيا منذ زمن طويل
وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن "واشنطن تهيمن على الدول الأوروبية وتفرض إرادتها عليها فيما يتعلق باتخاذ قرارات"، مؤكدة أن "الإدارة الأمريكية منعت السلطات الألمانية من بناء أنابيب الغاز الروسي من أجل عدم جواز توريد الطاقة الروسية إلى المنطقة".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إنه "من الضروري أن تتخلى روسيا عن صادرات دول الغرب، وأن تنظر في احتمال إعادة تشغيل العلاقات من قبل تلك الدول.