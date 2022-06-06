https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-الروسية-تعرض-مقطعا-مصورا-لقصف-مقاتلات-من-طراز-سو-34-أهدافا-للقوات-الأوكرانية-1063149565.html
الدفاع الروسية تعرض مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تعرض مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا للقوات الأوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T06:35+0000
2022-06-06T06:35+0000
2022-06-06T06:35+0000
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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ويظهر المقطع مشاركة مقاتلات مجهزة بصواريخ Kh-29، بقصف أهداف أوكرانية، لتقوم بعدها بإجراء مناورة مضادة للصواريخ لتجنب تعرضها للقصف من قبل نظام الدفاع الجوي الأوكراني.وبحسب تصريحات قائد إحدى المقاتلات المشاركة في القصف، فإن أهدافهم كانت محددة بتدمير مخازن الأسلحة والمعدات.يذكر أن صواريخ Kh-29، قادرة على التحليق لمسافة 12 كيلومترا ويصل حجم الرأس الحربي فيها لـ320 كيلوغراما.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
الدفاع الروسية تعرض مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا للقوات الأوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية.
ويظهر المقطع مشاركة مقاتلات مجهزة بصواريخ Kh-29، بقصف أهداف أوكرانية، لتقوم بعدها بإجراء مناورة مضادة للصواريخ لتجنب تعرضها للقصف من قبل نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وبحسب تصريحات قائد إحدى
المقاتلات المشاركة في القصف، فإن أهدافهم كانت محددة بتدمير مخازن الأسلحة والمعدات.
يذكر أن صواريخ Kh-29، قادرة على التحليق لمسافة 12 كيلومترا ويصل حجم الرأس الحربي فيها لـ320 كيلوغراما.