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https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-الروسية-تعرض-مقطعا-مصورا-لقصف-مقاتلات-من-طراز-سو-34-أهدافا-للقوات-الأوكرانية-1063149565.html
الدفاع الروسية تعرض مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تعرض مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا للقوات الأوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T06:35+0000
2022-06-06T06:35+0000
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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ويظهر المقطع مشاركة مقاتلات مجهزة بصواريخ Kh-29، بقصف أهداف أوكرانية، لتقوم بعدها بإجراء مناورة مضادة للصواريخ لتجنب تعرضها للقصف من قبل نظام الدفاع الجوي الأوكراني.وبحسب تصريحات قائد إحدى المقاتلات المشاركة في القصف، فإن أهدافهم كانت محددة بتدمير مخازن الأسلحة والمعدات.يذكر أن صواريخ Kh-29، قادرة على التحليق لمسافة 12 كيلومترا ويصل حجم الرأس الحربي فيها لـ320 كيلوغراما.
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أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

الدفاع الروسية تعرض مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا للقوات الأوكرانية

06:35 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لقصف مقاتلات من طراز "سو 34" أهدافا تابعة للقوات الأوكرانية.
ويظهر المقطع مشاركة مقاتلات مجهزة بصواريخ Kh-29، بقصف أهداف أوكرانية، لتقوم بعدها بإجراء مناورة مضادة للصواريخ لتجنب تعرضها للقصف من قبل نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وبحسب تصريحات قائد إحدى المقاتلات المشاركة في القصف، فإن أهدافهم كانت محددة بتدمير مخازن الأسلحة والمعدات.
يذكر أن صواريخ Kh-29، قادرة على التحليق لمسافة 12 كيلومترا ويصل حجم الرأس الحربي فيها لـ320 كيلوغراما.
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