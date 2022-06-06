https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-الروسية-دفاعاتنا-الجوية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-بمنطقة-سلافيانسك-في-دونيتسك-1063158831.html
الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" بمنطقة سلافيانسك في دونيتسك
الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" بمنطقة سلافيانسك في دونيتسك
أعلنت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:13+0000
2022-06-06T08:13+0000
2022-06-06T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
منظومات الدفاع الجوية الروسية
إسقاط
طائرة
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي اليوم الاثنين "أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية في منطقة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. كما دمرت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق ياسينوفاتايا، مقر جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولشيياروفكا وفوروفنيكي من جمهورية لوغانسك الشعبية، وفالاكليا وغلوباكوي وفيربوفكا وليبتسي وموخايليفكا في منطقة خاركيف، وتوكماك في منطقة زابوروجيه".وأضاف كوناشينكوف أن 190 طائرة عسكرية أوكرانية دمرت بالفعل خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، قائلا "إجمالا، دُمرت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 190 طائرة و 129 طائرة هليكوبتر و 127 1 مركبة جوية بدون طيار، و 330 صاروخاً مضادا للطائرات و 424 3 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 473 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ و 795 1 مدفعية ميدانية و قذائف الهاون ، فضلا عن 3446 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظومات الدفاع الجوية الروسية, إسقاط, طائرة
الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" بمنطقة سلافيانسك في دونيتسك
08:13 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي اليوم الاثنين "أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية في منطقة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. كما دمرت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق ياسينوفاتايا، مقر جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولشيياروفكا وفوروفنيكي من جمهورية لوغانسك الشعبية، وفالاكليا وغلوباكوي وفيربوفكا وليبتسي وموخايليفكا في منطقة خاركيف، وتوكماك في منطقة زابوروجيه".
وأضاف كوناشينكوف، أنه خلال اليوم الماضي، دمر الطيران الروسي، محطة الرادار المضادة للبطارية"آ ان /تي بي كيو-50"، التي تم تسليمها من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في منطقة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك " ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 73 منطقة تكدس القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجوية، تم تدمير موقعين للقيادة والقضاء على أكثر من 150 قوميا، وثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود. مستودع في منطقة كود جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثماني دبابات وعربات مصفحة وتركيب أنظمة صواريخ إطلاق متعددة من نوع غراد وبطارية مدفعية ميدانية و 10 مركبات خاصة، بالإضافة إلى دبابة أمريكية- صنع رادار مضاد للبطارية "آ ان /تي بي كيو-50" في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف كوناشينكوف أن 190 طائرة عسكرية أوكرانية دمرت بالفعل خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، قائلا "إجمالا، دُمرت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 190 طائرة و 129 طائرة هليكوبتر و 127 1 مركبة جوية بدون طيار، و 330 صاروخاً مضادا للطائرات و 424 3 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 473 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ و 795 1 مدفعية ميدانية و قذائف الهاون ، فضلا عن 3446 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".