https://arabic.sputniknews.com/20220606/الرئيس-الصربي-يعرب-عن-اندهاشه-إزاء-العوائق-التي-واجهت-زيارة-لافروف-إلى-بلغراد-1063190954.html

الرئيس الصربي يعرب عن "عدم دهشته" إزاء العوائق التي واجهت زيارة لافروف إلى بلغراد

الرئيس الصربي يعرب عن "عدم دهشته" إزاء العوائق التي واجهت زيارة لافروف إلى بلغراد

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الإثنين، إنه "لم يندهش" بسبب العوائق التي وُضعت أمام زيارة لافروف إلى العاصمة بلغراد والتي كانت مقررة في 6-7 حزيران/... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T17:52+0000

2022-06-06T17:52+0000

2022-06-06T18:13+0000

صربيا

روسيا

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وأوضح فوتشيتش لراديو وتلفزيون صربيا أنه "قبل الزيارة كان هناك ضغط على بلغراد قبيل موعد الزيارة المقررة".وأشار فوتشيتش إلى أنه عشية الزيارة إلى بلغراد، اجتمع حشد من وسائل الإعلام الغربية لغرض وحيد وهو تقديم زيارة وزير الخارجية الروسي في صورة غير مواتية لصربيا، حيث علق على ذلك: "لم أر مثل هذه الهستيريا والحملة المنظمة من الهجمات على دولة صغيرة واحدة لفترة طويلة".وأكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتان خارتشينكو، أبلغه أن الزيارة المقررة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بلغراد قد تم تأجيلها.وقال فوتشيتش في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام" اليوم الاثنين: "أبلغني السفير الروسي (ألكسندر) بوتان خارتشينكو بالأسباب التي حالت دون وصول الوزير لافروف إلى بلغراد وجلب الوثائق التي تؤكد ذلك".

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