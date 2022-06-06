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https://arabic.sputniknews.com/20220606/الرئيس-الكوري-الجنوبي-سنرد-بحزم-على-أي-استفزاز-من-كوريا-الشمالية-1063147855.html
الرئيس الكوري الجنوبي: سنرد بحزم على أي استفزاز من كوريا الشمالية
الرئيس الكوري الجنوبي: سنرد بحزم على أي استفزاز من كوريا الشمالية
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T04:11+0000
2022-06-06T04:11+0000
رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن إطلاق عددا من الصواريخ في وقت سابق من اليوم، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية في اليوم السابق.وصرح يون بذلك خلال مراسم الاحتفال بيوم الذكرى الـ67 التي أقيمت في مقبرة سيئول الوطنية بعد يوم واحد من إطلاق الشمال 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، في استعراضها الثامن عشر للقوة هذا العام، وفقا لوكالة يونهاب.وأضاف أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.وأفاد الرئيس بأن الحكومة ستعزز ردع التهديدات النووية والصاروخية. مؤكدا على أنها سترد بحزم وصارم على أي استفزاز كوري شمالي، مع التأكد من عدم وجود أي ثغرات في حماية أرواح وممتلكات شعبنا.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تطلقان-8-صواريخ-ردا-على-كوريا-الشمالية-1063146115.html
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رئيس كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

الرئيس الكوري الجنوبي: سنرد بحزم على أي استفزاز من كوريا الشمالية

04:11 GMT 06.06.2022
© Sputnikمعلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن إطلاق عددا من الصواريخ في وقت سابق من اليوم، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية في اليوم السابق.
وصرح يون بذلك خلال مراسم الاحتفال بيوم الذكرى الـ67 التي أقيمت في مقبرة سيئول الوطنية بعد يوم واحد من إطلاق الشمال 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، في استعراضها الثامن عشر للقوة هذا العام، وفقا لوكالة يونهاب.
وقال يون، إنه حتى في هذه اللحظة، تتقدم التهديدات النووية والصاورخية لكوريا الشمالية، في إشارة إلى إطلاقها الصواريخ يوم أمس الأحد.
وأضاف أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.
صورة أرشيفية... كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 8 صواريخ ردا على كوريا الشمالية
أمس, 22:48 GMT
وأفاد الرئيس بأن الحكومة ستعزز ردع التهديدات النووية والصاروخية. مؤكدا على أنها سترد بحزم وصارم على أي استفزاز كوري شمالي، مع التأكد من عدم وجود أي ثغرات في حماية أرواح وممتلكات شعبنا.
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