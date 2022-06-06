https://arabic.sputniknews.com/20220606/السعودية-تصنف-16-اسما-وكيانا-إرهابيا-على-صلة-بالحرس-الثوري-الإيراني-وجماعات-أخرى-1063183297.html
السعودية تصنف 16 اسما وكيانا "إرهابيا" على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات أخرى
السعودية تصنف 16 اسما وكيانا "إرهابيا" على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات أخرى
أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن أن "الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية، صنفت 16 اسما (13 فردًا،... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T15:00+0000
2022-06-06T15:00+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن الإعلان اشتمل 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا، وجماعتين إرهابيتين في البحرين (سرايا الأشتر، وسرايا المختار).وأضافت الوكالة أن "هذه التصنيفات تتزامن مع مرور 5 أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب"، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في المركز استهدفت حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهاب بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية للدول الأعضاء. وتابعت أن "هذا التصنيف يُعد امتدادًا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي
السعودية تصنف 16 اسما وكيانا "إرهابيا" على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات أخرى
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أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن أن "الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية، صنفت 16 اسما (13 فردًا، و3 كيانات)، تنظيمات إرهابية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس
، بأن الإعلان اشتمل 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا، وجماعتين إرهابيتين في البحرين (سرايا الأشتر، وسرايا المختار).
وأضافت الوكالة أن "هذه التصنيفات تتزامن مع مرور 5 أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب"، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في المركز استهدفت حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهاب بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية للدول الأعضاء.
وتابعت أن "هذا التصنيف يُعد امتدادًا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف".