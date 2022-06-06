https://arabic.sputniknews.com/20220606/السفير-الروسي-في-روما-يصف-التصريحات-غير-المقبولة-للمسؤولين-الإيطاليين-حول-روسيا-بـغير-الودية-1063173305.html
السفير الروسي في روما يصف التصريحات غير المقبولة للمسؤولين الإيطاليين حول روسيا بـ"غير الودية"
السفير الروسي في روما يصف التصريحات غير المقبولة للمسؤولين الإيطاليين حول روسيا بـ"غير الودية"
قالت السفارة الروسية في إيطاليا، يوم الاثنين، إن السفير الروسي لدى إيطاليا سيرغي رازوف أشار إلى التصريحات غير المقبولة للقادة الإيطاليين بشأن روسيا وقيادتها. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:11+0000
2022-06-06T12:11+0000
2022-06-06T12:15+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان السفارة الروسية: "ركز السفير على عدد من التصريحات غير المقبولة من قبل مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى حول روسيا وقيادتها"، مشددا على أن "النهج الدعائي السائد في وسائل الإعلام الإيطالية لا يمكن اعتباره سوى غير ودي".تم استدعاء رازوف إلى وزارة الخارجية الإيطالية، حيث تم تقديم اعتراض فيما يتعلق بتصريحات يُزعم أنها "غير مقبولة ومهينة" من قبل وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالسلطات ووسائل الإعلام الإيطالية.أفادت وزارة الخارجية الإيطالية أن الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، إيتوري سيكوي، رفض الاتهامات بالفجور ضد بعض ممثلي السلطات ووسائل الإعلام الإيطالية، التي أعربت عنها في تصريحات أخيرة لوزارة الخارجية الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
السفير الروسي في روما يصف التصريحات غير المقبولة للمسؤولين الإيطاليين حول روسيا بـ"غير الودية"
12:11 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
قالت السفارة الروسية في إيطاليا، يوم الاثنين، إن السفير الروسي لدى إيطاليا سيرغي رازوف أشار إلى التصريحات غير المقبولة للقادة الإيطاليين بشأن روسيا وقيادتها.
وجاء في بيان السفارة الروسية: "ركز السفير على عدد من التصريحات غير المقبولة من قبل مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى حول روسيا وقيادتها"، مشددا على أن "النهج الدعائي السائد في وسائل الإعلام الإيطالية لا يمكن اعتباره سوى غير ودي".
تم استدعاء رازوف إلى وزارة الخارجية الإيطالية، حيث تم تقديم اعتراض فيما يتعلق بتصريحات يُزعم أنها "غير مقبولة ومهينة" من قبل وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالسلطات ووسائل الإعلام الإيطالية.
أفادت وزارة الخارجية الإيطالية أن الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، إيتوري سيكوي، رفض الاتهامات بالفجور ضد بعض ممثلي السلطات ووسائل الإعلام الإيطالية، التي أعربت عنها في تصريحات أخيرة لوزارة الخارجية الروسية.