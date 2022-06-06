https://arabic.sputniknews.com/20220606/الشرطة-العسكرية-الروسية-تستمر-في-الحفاظ-على-الأمن-شمالي-سوريا-1063172055.html
الشرطة العسكرية الروسية تستمر في الحفاظ على الأمن شمالي سوريا
الشرطة العسكرية الروسية تستمر في الحفاظ على الأمن شمالي سوريا
تواصل الشرطة العسكرية الروسية جهودها الهادفة إلى توفير الأمن للسكان في محافظة حلب شمالي سوريا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:51+0000
2022-06-06T11:51+0000
2022-06-06T11:51+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050201895_0:78:720:483_1920x0_80_0_0_d28f9974662605eef42cedb9bf05ed42.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 6 يونيو/حزيران 2022 تسيير الدوريات الجديدة لتأمين منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة العسكرية قطعوا هذه المرة أكثر من 50 كيلومترا مستقلين المدرعات.وصرح ألكسندر راسكازوف، قائد سرية الشرطة العسكرية، أنهم يتوقفون في أحيان كثيرة ليوزعوا المواد الغذائية وماء الشرب على السكان المحليين الذين يرحبون بهم.وتشمل المهمة الموكلة إلى الشرطة العسكرية الروسية التي تستمر في تسيير الدوريات الأمنية شمالي سوريا، توفير الأمن للسكان المحليين والتأكد من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق من استتباب الأمن في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050201895_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_8d3975477decbb96f37b0db1e15be81e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الشرطة العسكرية الروسية تستمر في الحفاظ على الأمن شمالي سوريا
تابعنا عبر
تواصل الشرطة العسكرية الروسية جهودها الهادفة إلى توفير الأمن للسكان في محافظة حلب شمالي سوريا.
وأعلنت
وزارة الدفاع الروسية، في 6 يونيو/حزيران 2022 تسيير الدوريات الجديدة لتأمين منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة العسكرية قطعوا هذه المرة أكثر من 50 كيلومترا مستقلين المدرعات.
وصرح ألكسندر راسكازوف، قائد سرية الشرطة العسكرية، أنهم يتوقفون في أحيان كثيرة ليوزعوا المواد الغذائية وماء الشرب على السكان المحليين الذين يرحبون بهم.
وتشمل المهمة الموكلة إلى الشرطة العسكرية الروسية التي تستمر في تسيير الدوريات الأمنية شمالي سوريا، توفير الأمن للسكان المحليين والتأكد من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق من استتباب الأمن في منطقة خفض التصعيد في إدلب.