عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الشرطة-العسكرية-الروسية-تستمر-في-الحفاظ-على-الأمن-شمالي-سوريا-1063172055.html
الشرطة العسكرية الروسية تستمر في الحفاظ على الأمن شمالي سوريا
الشرطة العسكرية الروسية تستمر في الحفاظ على الأمن شمالي سوريا
تواصل الشرطة العسكرية الروسية جهودها الهادفة إلى توفير الأمن للسكان في محافظة حلب شمالي سوريا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:51+0000
2022-06-06T11:51+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050201895_0:78:720:483_1920x0_80_0_0_d28f9974662605eef42cedb9bf05ed42.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 6 يونيو/حزيران 2022 تسيير الدوريات الجديدة لتأمين منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة العسكرية قطعوا هذه المرة أكثر من 50 كيلومترا مستقلين المدرعات.وصرح ألكسندر راسكازوف، قائد سرية الشرطة العسكرية، أنهم يتوقفون في أحيان كثيرة ليوزعوا المواد الغذائية وماء الشرب على السكان المحليين الذين يرحبون بهم.وتشمل المهمة الموكلة إلى الشرطة العسكرية الروسية التي تستمر في تسيير الدوريات الأمنية شمالي سوريا، توفير الأمن للسكان المحليين والتأكد من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق من استتباب الأمن في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050201895_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_8d3975477decbb96f37b0db1e15be81e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

الشرطة العسكرية الروسية تستمر في الحفاظ على الأمن شمالي سوريا

11:51 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaالشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021
الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبرTelegram
تواصل الشرطة العسكرية الروسية جهودها الهادفة إلى توفير الأمن للسكان في محافظة حلب شمالي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 6 يونيو/حزيران 2022 تسيير الدوريات الجديدة لتأمين منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة العسكرية قطعوا هذه المرة أكثر من 50 كيلومترا مستقلين المدرعات.
وصرح ألكسندر راسكازوف، قائد سرية الشرطة العسكرية، أنهم يتوقفون في أحيان كثيرة ليوزعوا المواد الغذائية وماء الشرب على السكان المحليين الذين يرحبون بهم.
وتشمل المهمة الموكلة إلى الشرطة العسكرية الروسية التي تستمر في تسيير الدوريات الأمنية شمالي سوريا، توفير الأمن للسكان المحليين والتأكد من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق من استتباب الأمن في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала