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الصين تتهم كندا باستفزازها بحجة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي
الصين تتهم كندا باستفزازها بحجة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي
صرحت الصين أن القوات الجوية الكندية بحجة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كثفت أنشطتها الاستخبارية والاستفزازات ضد... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:31+0000
2022-06-06T07:31+0000
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم الاثنين، أن بكين تعارض بشدة الاتهامات الموجهة للطيارين الصينيين.يذكر أنه، في وقت سابق، اتهمت القوات الكندية طياري القوات الجوية للجيش الصيني بسلوك غير مهني يهدد الأمن أثناء التقائهم مع القوات الجوية الكندية في المجال الجوي الدولي. ووقعت الحادثة خلال مهمة القوات الجوية الكندية NEON لرصد الانتهاكات المحتملة لعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الديمقراطية.
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العالم

الصين تتهم كندا باستفزازها بحجة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

07:31 GMT 06.06.2022
© Alexandr Chechin مقاتلة صينية J-20
مقاتلة صينية J-20 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Alexandr Chechin
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صرحت الصين أن القوات الجوية الكندية بحجة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كثفت أنشطتها الاستخبارية والاستفزازات ضد الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم الاثنين، أن بكين تعارض بشدة الاتهامات الموجهة للطيارين الصينيين.

وأضاف تشيان: "في الآونة الأخيرة، كثفت طائرات القوات الجوية الكندية من أنشطتها الاستخبارية والاستفزازية ضد الصين بحجة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي للصين، كما يعرض للخطر أفراد الجانبين، ويعارض الجانب الصيني ذلك بشدة".

يذكر أنه، في وقت سابق، اتهمت القوات الكندية طياري القوات الجوية للجيش الصيني بسلوك غير مهني يهدد الأمن أثناء التقائهم مع القوات الجوية الكندية في المجال الجوي الدولي.
ووقعت الحادثة خلال مهمة القوات الجوية الكندية NEON لرصد الانتهاكات المحتملة لعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الديمقراطية.
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