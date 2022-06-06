https://arabic.sputniknews.com/20220606/العراق-عملية-أمنية-للقضاء-على-بؤر-داعش-شمالي-البلاد-1063164426.html
العراق... عملية أمنية للقضاء على بؤر "داعش" شمالي البلاد
العراق... عملية أمنية للقضاء على بؤر "داعش" شمالي البلاد
أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، عملية أمنية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد للقضاء على بؤر تنظيم "داعش" الإرهابي. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:14+0000
2022-06-06T09:14+0000
2022-06-06T09:14+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وقالت قناة "السومرية نيوز" المحلية إن العملية انطلقت بمشاركة قوات من الشرطة والحشد الشعبي في قضاء الدور شرقي المحافظة.وأضافت نقلا عن بيان للحشد الشعبي أن القوات "نفذت عملية تفتيش للبحث عن أوكار المجاميع الإرهابية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين".وأوضح الحشد أن العملية "تهدف الى إنهاء بؤر داعش في القضاء".وقوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) إلى البلاد عام 2014.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مقتل-اثنين-من-الحشد-الشعبي-خلال-صد-هجوم-لتنظيم-داعش-في-العراق-1062684295.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق... عملية أمنية للقضاء على بؤر "داعش" شمالي البلاد
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أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، عملية أمنية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد للقضاء على بؤر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت قناة "السومرية نيوز
" المحلية إن العملية انطلقت بمشاركة قوات من الشرطة والحشد الشعبي في قضاء الدور شرقي المحافظة.
وأضافت نقلا عن بيان للحشد الشعبي أن القوات "نفذت عملية تفتيش للبحث عن أوكار المجاميع الإرهابية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين".
وأوضح الحشد أن العملية "تهدف الى إنهاء بؤر داعش في القضاء".
وقوات الحشد الشعبي
هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) إلى البلاد عام 2014.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا.