عربي
الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون فجروا جسرا لمنع انسحاب القوات الأوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220606/العراق-قبول-الطلاب-المتقدمين-للدراسة-في-أكاديمية-الخليج-العربي-للدراسات-البحرية-1063180546.html
العراق... قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية
العراق... قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية
وافقت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T14:08+0000
2022-06-06T14:08+0000
العالم العربي
تدريب
عمليات عسكرية
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101350/09/1013500949_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_5e103a4534654051228e9f52b28f311c.jpg
وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن بيان لوزارة الدفاع العراقية، قولها "حصلت موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وحسب الأمر الوزاري المرقم (955) على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية، مركز التدريب المهني البحري)".ولفتت الوزارة إلى أنه "تم قبول 11 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري الحربي)، و22 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري التجاري)، و21 طالباً احتياط في الكلية البحرية (القسم البحري الحربي)، إضافة إلى قبول 22 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم البحري التجاري)".وتابع: "كما تم قبول 147 طالبا في مركز التدريب المهني البحري (الفرع التجاري)، وقبول 47 طالبا احتياط في مركز التدريب المهني البحري (الفرع التجاري)"، داعيا الطلبة المتقدمين للقبول في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية إلى "مراجعة الأكاديمية آنفاً، لمعرفة أسماء المقبولين منهم".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101350/09/1013500949_34:0:2850:2112_1920x0_80_0_0_e4f4da124ae586bc5c5c3bd73fd1a16f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تدريب, عمليات عسكرية, العراق

العراق... قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية

14:08 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / Azhar Shallalجنود الجيش العراقي
جنود الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / Azhar Shallal
تابعنا عبرTelegram
وافقت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن بيان لوزارة الدفاع العراقية، قولها "حصلت موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وحسب الأمر الوزاري المرقم (955) على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية، مركز التدريب المهني البحري)".
وأضاف البيان، أنه "تم قبول 25 طالبا في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري الحربي)، و50 طالباً في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري التجاري)، و65 طالباً في الكلية البحرية (القسم البحري الحربي)، وقبول 50 طالبا في الكلية البحرية (القسم البحري التجاري)".
ولفتت الوزارة إلى أنه "تم قبول 11 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري الحربي)، و22 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري التجاري)، و21 طالباً احتياط في الكلية البحرية (القسم البحري الحربي)، إضافة إلى قبول 22 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم البحري التجاري)".
وتابع: "كما تم قبول 147 طالبا في مركز التدريب المهني البحري (الفرع التجاري)، وقبول 47 طالبا احتياط في مركز التدريب المهني البحري (الفرع التجاري)"، داعيا الطلبة المتقدمين للقبول في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية إلى "مراجعة الأكاديمية آنفاً، لمعرفة أسماء المقبولين منهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала