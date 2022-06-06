https://arabic.sputniknews.com/20220606/العراق-قبول-الطلاب-المتقدمين-للدراسة-في-أكاديمية-الخليج-العربي-للدراسات-البحرية-1063180546.html
العراق... قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية
العراق... قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية
وافقت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T14:08+0000
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العالم العربي
تدريب
عمليات عسكرية
العراق
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن بيان لوزارة الدفاع العراقية، قولها "حصلت موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وحسب الأمر الوزاري المرقم (955) على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية، مركز التدريب المهني البحري)".ولفتت الوزارة إلى أنه "تم قبول 11 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري الحربي)، و22 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري التجاري)، و21 طالباً احتياط في الكلية البحرية (القسم البحري الحربي)، إضافة إلى قبول 22 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم البحري التجاري)".وتابع: "كما تم قبول 147 طالبا في مركز التدريب المهني البحري (الفرع التجاري)، وقبول 47 طالبا احتياط في مركز التدريب المهني البحري (الفرع التجاري)"، داعيا الطلبة المتقدمين للقبول في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية إلى "مراجعة الأكاديمية آنفاً، لمعرفة أسماء المقبولين منهم".
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العالم العربي, تدريب, عمليات عسكرية, العراق
العراق... قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية
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وافقت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية.
وأفادت وكالة الأنباء
العراقية نقلا عن بيان لوزارة الدفاع العراقية، قولها "حصلت موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وحسب الأمر الوزاري المرقم (955) على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية، مركز التدريب المهني البحري)".
وأضاف البيان، أنه "تم قبول 25 طالبا في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري الحربي)، و50 طالباً في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري التجاري)، و65 طالباً في الكلية البحرية (القسم البحري الحربي)، وقبول 50 طالبا في الكلية البحرية (القسم البحري التجاري)".
ولفتت الوزارة إلى أنه "تم قبول 11 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري الحربي)، و22 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم الهندسي البحري التجاري)، و21 طالباً احتياط في الكلية البحرية (القسم البحري الحربي)، إضافة إلى قبول 22 طالبا احتياط في الكلية البحرية (القسم البحري التجاري)".
وتابع: "كما تم قبول 147 طالبا في مركز التدريب المهني البحري (الفرع التجاري)، وقبول 47 طالبا احتياط في مركز التدريب المهني البحري (الفرع التجاري)"، داعيا الطلبة المتقدمين للقبول في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية إلى "مراجعة الأكاديمية آنفاً، لمعرفة أسماء المقبولين منهم".