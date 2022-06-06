عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220606/العراق-يبحث-حصته-المائية-مع-إيران-وتركيا-1063150418.html
العراق يبحث حصته المائية مع إيران وتركيا
العراق يبحث حصته المائية مع إيران وتركيا
أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الاتفاق مع إيران وتركيا على إجراء مباحثات في بغداد حول حصة بلاده المائية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:16+0000
2022-06-06T07:16+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/80/1039858068_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_7e49503d335e94b6a8cb491d75eda0e6.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الحمداني، الأحد، أن "الحوارات قائمة مع دول الجوار".وبيّن أن اجتماعا ثلاثيا يشمل العراق وإيران وتركيا سوف يعقد في بغداد.وأكد الحمداني أن حقوق بلاده المائية خط أحمر لا يمكن المهادنة والمجاملة على حسابها.وأضاف الوزير العراقي: "سنكون صارمين في المطالبة بحقوقنا، وليعلم الجميع حرصنا الكبير على حصص العراق المائية".وأوضح أنه من المقرر أن يزور العراق المبعوث الخاص للرئيس التركي، إلا أنه لم يتحدد موعد الزيارة حتى هذا التوقيت.وعبّر عن أمله في أن تجرى الزيارة في وقت قريب لمناقشة أزمة المياه في المنطقة، والتباحث حول حصص المياه العادلة والمنصفة للعراق.وأشار إلى أن الوفد الإيراني الذي زار العراق، خلال الأيام الماضية، برئاسة نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، أعلن أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لمناقشة الروافد المشتركة، ووعد بإجراء مناقشات لعودة المياه.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الرئيس-العراقي-التصدي-لتغير-المناخ-أولوية-وطنية-1063132793.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/80/1039858068_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_04defa1c45334fc13a6367e62766caaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم

العراق يبحث حصته المائية مع إيران وتركيا

07:16 GMT 06.06.2022
CC BY 2.0 / Senol Demir / Hasankeyf and River Dicleمنظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة
منظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
CC BY 2.0 / Senol Demir / Hasankeyf and River Dicle
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الاتفاق مع إيران وتركيا على إجراء مباحثات في بغداد حول حصة بلاده المائية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الحمداني، الأحد، أن "الحوارات قائمة مع دول الجوار".
الأجهزة الأمنية العراقية المختصة بمكافحة المتفجرات، مع خبراء فرنسيين، ينفذون عملية نوعية لتطهير نهر الفرات بمركز محافظة الأنبار غربي العراق، 30 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
الرئيس العراقي: التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية
أمس, 15:42 GMT
وبيّن أن اجتماعا ثلاثيا يشمل العراق وإيران وتركيا سوف يعقد في بغداد.
وأكد الحمداني أن حقوق بلاده المائية خط أحمر لا يمكن المهادنة والمجاملة على حسابها.
وأضاف الوزير العراقي: "سنكون صارمين في المطالبة بحقوقنا، وليعلم الجميع حرصنا الكبير على حصص العراق المائية".
وأوضح أنه من المقرر أن يزور العراق المبعوث الخاص للرئيس التركي، إلا أنه لم يتحدد موعد الزيارة حتى هذا التوقيت.
وعبّر عن أمله في أن تجرى الزيارة في وقت قريب لمناقشة أزمة المياه في المنطقة، والتباحث حول حصص المياه العادلة والمنصفة للعراق.
وأشار إلى أن الوفد الإيراني الذي زار العراق، خلال الأيام الماضية، برئاسة نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، أعلن أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لمناقشة الروافد المشتركة، ووعد بإجراء مناقشات لعودة المياه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала