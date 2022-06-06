https://arabic.sputniknews.com/20220606/العراق-يبحث-حصته-المائية-مع-إيران-وتركيا-1063150418.html
العراق يبحث حصته المائية مع إيران وتركيا
العراق يبحث حصته المائية مع إيران وتركيا
أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الاتفاق مع إيران وتركيا على إجراء مباحثات في بغداد حول حصة بلاده المائية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:16+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الحمداني، الأحد، أن "الحوارات قائمة مع دول الجوار".وبيّن أن اجتماعا ثلاثيا يشمل العراق وإيران وتركيا سوف يعقد في بغداد.وأكد الحمداني أن حقوق بلاده المائية خط أحمر لا يمكن المهادنة والمجاملة على حسابها.وأضاف الوزير العراقي: "سنكون صارمين في المطالبة بحقوقنا، وليعلم الجميع حرصنا الكبير على حصص العراق المائية".وأوضح أنه من المقرر أن يزور العراق المبعوث الخاص للرئيس التركي، إلا أنه لم يتحدد موعد الزيارة حتى هذا التوقيت.وعبّر عن أمله في أن تجرى الزيارة في وقت قريب لمناقشة أزمة المياه في المنطقة، والتباحث حول حصص المياه العادلة والمنصفة للعراق.وأشار إلى أن الوفد الإيراني الذي زار العراق، خلال الأيام الماضية، برئاسة نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، أعلن أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لمناقشة الروافد المشتركة، ووعد بإجراء مناقشات لعودة المياه.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الرئيس-العراقي-التصدي-لتغير-المناخ-أولوية-وطنية-1063132793.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
العراق يبحث حصته المائية مع إيران وتركيا
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أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الاتفاق مع إيران وتركيا على إجراء مباحثات في بغداد حول حصة بلاده المائية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
الرسمية عن الحمداني، الأحد، أن "الحوارات قائمة مع دول الجوار".
وبيّن أن اجتماعا ثلاثيا يشمل العراق وإيران وتركيا سوف يعقد في بغداد.
وأكد الحمداني أن حقوق بلاده المائية
خط أحمر لا يمكن المهادنة والمجاملة على حسابها.
وأضاف الوزير العراقي: "سنكون صارمين في المطالبة بحقوقنا، وليعلم الجميع حرصنا الكبير على حصص العراق المائية".
وأوضح أنه من المقرر أن يزور العراق المبعوث الخاص للرئيس التركي، إلا أنه لم يتحدد موعد الزيارة حتى هذا التوقيت.
وعبّر عن أمله في أن تجرى الزيارة في وقت قريب لمناقشة أزمة المياه في المنطقة، والتباحث حول حصص المياه العادلة والمنصفة للعراق.
وأشار إلى أن الوفد الإيراني الذي زار العراق، خلال الأيام الماضية، برئاسة نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، أعلن أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لمناقشة الروافد المشتركة، ووعد بإجراء مناقشات لعودة المياه.