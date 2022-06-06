https://arabic.sputniknews.com/20220606/الكرملين-من-المرجح-أن-يناقش-لافروف-موضوع-العملية-العسكرية-التركية-في-سوريا-أثناء-زيارته-لأنقرة-1063168380.html

الكرملين: من المرجح أن يناقش لافروف موضوع "العملية العسكرية التركية" في سوريا أثناء زيارته لأنقرة

الكرملين: من المرجح أن يناقش لافروف موضوع "العملية العسكرية التركية" في سوريا أثناء زيارته لأنقرة

ألمح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخلال زيارته المرتقبة لأنقرة، قد يناقش موضوع العملية العسكرية التركية... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T10:58+0000

2022-06-06T10:58+0000

2022-06-06T11:09+0000

سيرغي لافروف

أخبار تركيا اليوم

دميتري بيسكوف

الكرملين

أخبار سوريا اليوم

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بحقيقة أن الوزير سيناقش هذا الموضوع، فبالتأكيد خلال اتصالاته القادمة يمكن افتراض ذلك بدرجة عالية من اليقين".وردا على طلب للتعليق على المعلومات التي تفيد بأن روسيا وحلفاءها في سوريا عززوا مواقفهم حول عدة مدن حيث تخطط أنقرة للعملية، أجاب بيسكوف: "لن أعلق على ذلك، فبعد كل شيء، أنت تتحدث عن منطقة ذات سيادة على أراضي سوريا، فإن القوات المسلحة لهذه الدولة قد تعزز، بدرجة أكبر أو أقل، بعض القطع (العسكرية) على أراضيها".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 4 حزيران/يونيو، في اجتماع التشاور والتقييم الثلاثين لحزبه، حزب العدالة والتنمية، إن تركيا ستجري عمليات عسكرية جديدة في سوريا لضمان الأمن على الحدود الجنوبية.قال أردوغان: "بدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع ومخلب لوك، حطمنا ممر الإرهاب الذي حاولوا إقامته على حدودنا الجنوبية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

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