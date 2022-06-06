https://arabic.sputniknews.com/20220606/المحافظون-يصوتون-على-سحب-الثقة-من-بوريس-جونسون-في-قيادة-الحزب-1063153404.html

المحافظون يصوتون على سحب الثقة من بوريس جونسون في قيادة الحزب

المحافظون يصوتون على سحب الثقة من بوريس جونسون في قيادة الحزب

يعتزم حزب المحافظين، اليوم الاثنين، طرح الثقة في قيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للحزب، في آخر تطور للأزمة التي يواجهها الأخير على خلفية فضيحة خرقه... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T07:50+0000

2022-06-06T07:50+0000

2022-06-06T07:50+0000

بريطانيا

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القاهرة-سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه تم إبلاغ جونسون، مساء أمس، بتحقيق النصاب اللازم للتصويت على قيادته للحزب.ونقلت صحيفة "إندبندنت " عن القيادي في الحزب، غراهام برادي، أن التصويت سيجري ما بين السادسة والثامنة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتائج بعدها مباشرة.وكان جونسون قد استقبل بجوقة من صيحات الاستهجان عند وصوله إلى حفل الشكر بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة صباح يوم الجمعة.ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، قوبل رئيس الوزراء بصيحات الاستهجان والصفارات من قبل المتفرجين المحبطين، أثناء خروجه من سيارته عندما توقفت في كاتدرائية القديس بولس في لندن مع زوجته كاري.وخلال مسيرة محرجة استمرت 15 ثانية على الدرج حيث كان كبار أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات والسياسيين يحتفلون باليوم الثاني من الاحتفالات لتكريم فترة حكم الملكة السبعين، بدا جونسون غير منزعج حيث ابتسم وأومأ برأسه لمجموعة من الناس يصفقون من خلفه ويهتفون باستهزاء.

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