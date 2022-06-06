المساواة بين الرجل والمرأة في السعودية

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تشهد المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة ظاهرة المساواة التكاملية بين الجنسين، حيث بدأت النساء يشغلن مناصب على النطاق الواسع في القطاعي الخاص والعام ككل، وتأتي هذه المتغيرات في الدولة تماشيا مع رؤية السعودية عام 2030