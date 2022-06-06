المساواة بين الرجل والمرأة في السعودية

صورة تم التقاطها في 26 مايو/أيار 2022 تظهر غادة أحمد وهي تفحص ضغط الهواء في الإطارات، السعودية
صورة تم التقاطها في 26 مايو/أيار 2022 تظهر غادة أحمد وهي تفحص ضغط الهواء في الإطارات، السعودية
دانة القصيبي تدرب الحصان، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، تحلم بفتح اسطبلاتها الخاصة لتدريب الخيول في المملكة العربية السعودية، مارس/آذار 17 عام 2017
دانة القصيبي تدرب الحصان، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، تحلم بفتح اسطبلاتها الخاصة لتدريب الخيول في المملكة العربية السعودية، مارس/آذار 17 عام 2017
موظفات سعوديات في أحد المحلات "لؤلؤ" في مدينة جدة، فبراير/شباط 21 عام 2021
موظفات سعوديات في أحد المحلات "لؤلؤ" في مدينة جدة، فبراير/شباط 21 عام 2021
بائعة السيارات مرام الحازر خلال التقاط الصورة في الرياض، 21 يونيو/حزيران عام 2018
بائعة السيارات مرام الحازر خلال التقاط الصورة في الرياض، 21 يونيو/حزيران عام 2018
النساء السعوديات في معرض توظيف عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن المملكة هي آخر دولة في العالم سمحت للمرأة بالقيادة
النساء السعوديات في معرض توظيف عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن المملكة هي آخر دولة في العالم سمحت للمرأة بالقيادة
هذه اللقطات تظهر عمل غادة أحمد (يسار) وعلا فليمبان خلال تصليح السيارة، جدة السعودية
هذه اللقطات تظهر عمل غادة أحمد (يسار) وعلا فليمبان خلال تصليح السيارة، جدة السعودية
صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" في 11 مارس 2013، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة
صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" في 11 مارس 2013، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة
تقود أمال فرحات سيارتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعمل في شركة الأجرة "كريم"، وهي خدمة تأجير سيارات إقليمية منافسة لـ "أوبر"
تقود أمال فرحات سيارتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعمل في شركة الأجرة "كريم"، وهي خدمة تأجير سيارات إقليمية منافسة لـ "أوبر"