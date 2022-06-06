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المساواة بين الرجل والمرأة في السعودية
المساواة بين الرجل والمرأة في السعودية
تشهد المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة ظاهرة المساواة التكاملية بين الجنسين، حيث بدأت النساء يشغلن مناصب على النطاق الواسع في القطاعي الخاص والعام... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:47+0000
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фото, وسائط متعددة, صور

المساواة بين الرجل والمرأة في السعودية

08:47 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 06.06.2022)
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تشهد المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة ظاهرة المساواة التكاملية بين الجنسين، حيث بدأت النساء يشغلن مناصب على النطاق الواسع في القطاعي الخاص والعام ككل، وتأتي هذه المتغيرات في الدولة تماشيا مع رؤية السعودية عام 2030
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

صورة تم التقاطها في 26 مايو/أيار 2022 تظهر غادة أحمد وهي تفحص ضغط الهواء في الإطارات، السعودية

صورة تم التقاطها في 26 مايو/أيار 2022 تظهر غادة أحمد وهي تفحص ضغط الهواء في الإطارات، السعودية - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

صورة تم التقاطها في 26 مايو/أيار 2022 تظهر غادة أحمد وهي تفحص ضغط الهواء في الإطارات، السعودية

© AFP 2022 / Amer Hilabi

دانة القصيبي تدرب الحصان، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، تحلم بفتح اسطبلاتها الخاصة لتدريب الخيول في المملكة العربية السعودية، مارس/آذار 17 عام 2017

دانة القصيبي تدرب الحصان، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، تحلم بفتح اسطبلاتها الخاصة لتدريب الخيول في المملكة العربية السعودية، مارس/آذار 17 عام 2017 - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Amer Hilabi

دانة القصيبي تدرب الحصان، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، تحلم بفتح اسطبلاتها الخاصة لتدريب الخيول في المملكة العربية السعودية، مارس/آذار 17 عام 2017

© AFP 2022 / Amer Hilabi

موظفات سعوديات في أحد المحلات "لؤلؤ" في مدينة جدة، فبراير/شباط 21 عام 2021

موظفات سعوديات في أحد المحلات &quot;لؤلؤ&quot; في مدينة جدة، فبراير/شباط 21 عام 2021 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Amer Hilabi

موظفات سعوديات في أحد المحلات "لؤلؤ" في مدينة جدة، فبراير/شباط 21 عام 2021

© AP Photo / Nariman El-Mofty

بائعة السيارات مرام الحازر خلال التقاط الصورة في الرياض، 21 يونيو/حزيران عام 2018

بائعة السيارات مرام الحازر خلال التقاط الصورة في الرياض، 21 يونيو/حزيران عام 2018 - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Nariman El-Mofty

بائعة السيارات مرام الحازر خلال التقاط الصورة في الرياض، 21 يونيو/حزيران عام 2018

© AFP 2022 / Fayez Nureldine

النساء السعوديات في معرض توظيف عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن المملكة هي آخر دولة في العالم سمحت للمرأة بالقيادة

النساء السعوديات في معرض توظيف عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن المملكة هي آخر دولة في العالم سمحت للمرأة بالقيادة - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

النساء السعوديات في معرض توظيف عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن المملكة هي آخر دولة في العالم سمحت للمرأة بالقيادة

© AFP 2022 / Fayez Nureldine

هذه اللقطات تظهر عمل غادة أحمد (يسار) وعلا فليمبان خلال تصليح السيارة، جدة السعودية

هذه اللقطات تظهر عمل غادة أحمد (يسار) وعلا فليمبان خلال تصليح السيارة، جدة السعودية - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

هذه اللقطات تظهر عمل غادة أحمد (يسار) وعلا فليمبان خلال تصليح السيارة، جدة السعودية

© AFP 2022 / HO/SPA

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" في 11 مارس 2013، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية &quot;واس&quot; في 11 مارس 2013، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / HO/SPA

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" في 11 مارس 2013، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة

© AP Photo / Nariman El-Mofty

تقود أمال فرحات سيارتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعمل في شركة الأجرة "كريم"، وهي خدمة تأجير سيارات إقليمية منافسة لـ "أوبر"

تقود أمال فرحات سيارتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعمل في شركة الأجرة &quot;كريم&quot;، وهي خدمة تأجير سيارات إقليمية منافسة لـ &quot;أوبر&quot; - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Nariman El-Mofty

تقود أمال فرحات سيارتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعمل في شركة الأجرة "كريم"، وهي خدمة تأجير سيارات إقليمية منافسة لـ "أوبر"

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