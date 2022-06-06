https://arabic.sputniknews.com/20220606/الناتو-يجري-مناورات-جوية-في-سماء-دول-البلطيق-1063173511.html
الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق
الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق
بدأت القوات الجوية للناتو والدول الشريكة له تنفيذ مناورات عسكرية في سماء دول البلطيق. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:23+0000
2022-06-06T12:23+0000
2022-06-06T12:23+0000
الناتو
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وجاء في بيان صادر عن مركز الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية، اليوم الاثنين، أنه بدأت تدريبات للقوات الجوية لحلف شمال الأطلسي والتي تحمل اسم Ramstein Alloy وتستمر لمدة أربعة أيام، والغرض الرئيسي منها هو ضمان أمن المجال الجوي لدول البلطيق، وإجراء الاتصالات وإجراءات التحكم. كما سيتم التدرب على حالات فقدان الاتصال ومرافقة الطائرات وتحديد عمليات البحث والانقاذ".وتقام تدريبات Ramstein Alloy، منذ عام 2008، بواقع 3 مرات في السنة، وتقوم طائرات الناتو المقاتلة بمهمة دورية لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق
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بدأت القوات الجوية للناتو والدول الشريكة له تنفيذ مناورات عسكرية في سماء دول البلطيق.
وجاء في بيان صادر عن مركز الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية، اليوم الاثنين، أنه بدأت تدريبات للقوات الجوية لحلف شمال الأطلسي والتي تحمل اسم Ramstein Alloy وتستمر لمدة أربعة أيام، والغرض الرئيسي منها هو ضمان أمن المجال الجوي لدول البلطيق، وإجراء الاتصالات وإجراءات التحكم. كما سيتم التدرب
على حالات فقدان الاتصال ومرافقة الطائرات وتحديد عمليات البحث والانقاذ".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى المقاتلات الفرنسية والإسبانية، المتمركزة في قاعدة إيماري الجوية في إستونيا وسيولياي في ليتوانيا، ستشارك المقاتلات الفنلندية والألمانية والسويدية والتشيكية والبريطانية والتركية".
وتقام تدريبات Ramstein Alloy، منذ عام 2008، بواقع 3 مرات في السنة، وتقوم طائرات الناتو المقاتلة بمهمة دورية لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.