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الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق
الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق
بدأت القوات الجوية للناتو والدول الشريكة له تنفيذ مناورات عسكرية في سماء دول البلطيق. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:23+0000
2022-06-06T12:23+0000
الناتو
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وجاء في بيان صادر عن مركز الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية، اليوم الاثنين، أنه بدأت تدريبات للقوات الجوية لحلف شمال الأطلسي والتي تحمل اسم Ramstein Alloy وتستمر لمدة أربعة أيام، والغرض الرئيسي منها هو ضمان أمن المجال الجوي لدول البلطيق، وإجراء الاتصالات وإجراءات التحكم. كما سيتم التدرب على حالات فقدان الاتصال ومرافقة الطائرات وتحديد عمليات البحث والانقاذ".وتقام تدريبات Ramstein Alloy، منذ عام 2008، بواقع 3 مرات في السنة، وتقوم طائرات الناتو المقاتلة بمهمة دورية لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.
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الناتو

الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق

12:23 GMT 06.06.2022
© AP Photo / Alastair Grantقاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999
قاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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بدأت القوات الجوية للناتو والدول الشريكة له تنفيذ مناورات عسكرية في سماء دول البلطيق.
وجاء في بيان صادر عن مركز الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية، اليوم الاثنين، أنه بدأت تدريبات للقوات الجوية لحلف شمال الأطلسي والتي تحمل اسم Ramstein Alloy وتستمر لمدة أربعة أيام، والغرض الرئيسي منها هو ضمان أمن المجال الجوي لدول البلطيق، وإجراء الاتصالات وإجراءات التحكم. كما سيتم التدرب على حالات فقدان الاتصال ومرافقة الطائرات وتحديد عمليات البحث والانقاذ".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى المقاتلات الفرنسية والإسبانية، المتمركزة في قاعدة إيماري الجوية في إستونيا وسيولياي في ليتوانيا، ستشارك المقاتلات الفنلندية والألمانية والسويدية والتشيكية والبريطانية والتركية".
وتقام تدريبات Ramstein Alloy، منذ عام 2008، بواقع 3 مرات في السنة، وتقوم طائرات الناتو المقاتلة بمهمة دورية لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.
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Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:56 GMT
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