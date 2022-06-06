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الهند.. ارتفاع قتلى سقوط ح افلة في ممر جبلي إلى 22 شخصا
الهند.. ارتفاع قتلى سقوط ح افلة في ممر جبلي إلى 22 شخصا
ارتفع قتلى سقوط حافلة في ممر جبلي في شمال الهند، اليوم الأحد، إلى 22 شخصا فيما أصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة وفقد راكب، حسب ما ذكرت الشرطة. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T00:45+0000
2022-06-06T00:45+0000
أخبار الهند اليوم
سقوط حافلة
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وكانت الحافلة تقل 30 شخصا من بينهم السائق إلى يامونوتري، وهو موقع حج هندوسي في منطقة نائية في ولاية أوتاراخند الواقعة في جبال الهمالايا، عندما انحرفت عن الطريق .ووقع الحادث في أوتاركاشي على مسافة 160 كيلومترا تقريبا من عاصمة الولاية ديهرادون، وأكدت غرفة التحكم المحلية مقتل 22 شخصا.وأفاد قائد شرطة المنطقة، أربان يادوفانشي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "الجرحى نقلوا الى المرافق الطبية القريبة".وتضم أوتاراخند بعض أكثر المواقع الهندوسية قدسية وتستقبل ملايين الحجاج سنويا، لكن طرقها سيئة الصيانة وخطرة جدا.وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه على اتصال بالسلطات المحلية بشأن أعمال الإغاثة الجارية إثر هذا الحادث "المؤسف جدا".ويلقى 150 ألف شخص مصرعهم كل عام في حوادث سير في الهند، وفق الحكومة.ومن المسببات الرئيسية التي تساهم في ارتفاع حصيلة القتلى، السرعة المفرطة وعدم استخدام أحزمة الأمان أو وضع الخوذ الواقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الهند-مقتل-ما-لا-يقل-عن-18-راكبا-جراء-سقوط-حافلة-في-واد-شمالي-البلاد-1063141750.html
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أخبار الهند اليوم, سقوط حافلة

الهند.. ارتفاع قتلى سقوط ح افلة في ممر جبلي إلى 22 شخصا

00:45 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 صورة أرشيفية لحافلة ساقطة في مهر، الهند 29 يناير/ كانون الثاني 2018
صورة أرشيفية لحافلة ساقطة في مهر، الهند 29 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022
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ارتفع قتلى سقوط حافلة في ممر جبلي في شمال الهند، اليوم الأحد، إلى 22 شخصا فيما أصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة وفقد راكب، حسب ما ذكرت الشرطة.
وكانت الحافلة تقل 30 شخصا من بينهم السائق إلى يامونوتري، وهو موقع حج هندوسي في منطقة نائية في ولاية أوتاراخند الواقعة في جبال الهمالايا، عندما انحرفت عن الطريق .
ووقع الحادث في أوتاركاشي على مسافة 160 كيلومترا تقريبا من عاصمة الولاية ديهرادون، وأكدت غرفة التحكم المحلية مقتل 22 شخصا.
وأفاد قائد شرطة المنطقة، أربان يادوفانشي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "الجرحى نقلوا الى المرافق الطبية القريبة".
وأوضح أن المسعفين ما زالوا يبحثون عن راكب مفقود وأن عدد القتلى "قد يرتفع أكثر".
وتضم أوتاراخند بعض أكثر المواقع الهندوسية قدسية وتستقبل ملايين الحجاج سنويا، لكن طرقها سيئة الصيانة وخطرة جدا.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه على اتصال بالسلطات المحلية بشأن أعمال الإغاثة الجارية إثر هذا الحادث "المؤسف جدا".
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أمس, 19:32 GMT
ويلقى 150 ألف شخص مصرعهم كل عام في حوادث سير في الهند، وفق الحكومة.
ومن المسببات الرئيسية التي تساهم في ارتفاع حصيلة القتلى، السرعة المفرطة وعدم استخدام أحزمة الأمان أو وضع الخوذ الواقية.
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