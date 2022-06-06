https://arabic.sputniknews.com/20220606/الولايات-المتحدة-أمر-قضائي-بمصادرة-طائرتين-للملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-1063191444.html
الولايات المتحدة… أمر قضائي بمصادرة طائرتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش
الولايات المتحدة… أمر قضائي بمصادرة طائرتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش
أصدرت وزارة العدل الأمريكية أمرا قضائيا ينص على مصادرة طائرتين خاصتين برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T18:45+0000
2022-06-06T18:45+0000
2022-06-06T18:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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يأتي ذلك ضمن العقوبات التي تقودها واشنطن ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا لحماية دونباس.وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الاثنين، فإن الطائرتين من طراز "بوينغ - 878 - 8 دريملاينر" و"غولف ستريم جي 650 إي آر".وتقول الوكالة إن قيمة الطائرتين تصل إلى نحو 400 مليون دولار، وفقا لتقديرات أمريكية.وتضيف الوكالة أن "أبراموفيتش انتهك العقوبات الأمريكية بإعادة تصدير الطائرة إلى روسيا دون رخصة خاصة بذلك".ولفتت الوكالة إلى أن إحدى الطائرتين موجودة في دبي منذ مارس/ آذار الماضي، بينما توجد الأخرى في موسكو منذ ذلك الحين".وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمدت دول غربية أصول المزيد من رجال الأعمال الروس منهم رومان أبراموفيتش.وتتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-أبراموفيتش-زار-كييف-من-أجل-استئناف-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-1061279553.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة… أمر قضائي بمصادرة طائرتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش
18:45 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 18:50 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
أصدرت وزارة العدل الأمريكية أمرا قضائيا ينص على مصادرة طائرتين خاصتين برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.
يأتي ذلك ضمن العقوبات التي تقودها واشنطن ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا لحماية دونباس.
وبحسب ما ذكرته
وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الاثنين، فإن الطائرتين من طراز "بوينغ - 878 - 8 دريملاينر" و"غولف ستريم جي 650 إي آر".
وتقول الوكالة إن قيمة الطائرتين تصل إلى نحو 400 مليون دولار، وفقا لتقديرات أمريكية.
وتضيف الوكالة أن "أبراموفيتش انتهك العقوبات
الأمريكية بإعادة تصدير الطائرة إلى روسيا دون رخصة خاصة بذلك".
ولفتت الوكالة إلى أن إحدى الطائرتين موجودة في دبي منذ مارس/ آذار الماضي، بينما توجد الأخرى في موسكو منذ ذلك الحين".
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية
الخاصة في أوكرانيا، جمدت دول غربية أصول المزيد من رجال الأعمال الروس منهم رومان أبراموفيتش.
وتتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس.