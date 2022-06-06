عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الولايات-المتحدة-أمر-قضائي-بمصادرة-طائرتين-للملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-1063191444.html
الولايات المتحدة… أمر قضائي بمصادرة طائرتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش
الولايات المتحدة… أمر قضائي بمصادرة طائرتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش
أصدرت وزارة العدل الأمريكية أمرا قضائيا ينص على مصادرة طائرتين خاصتين برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T18:45+0000
2022-06-06T18:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104103/61/1041036151_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c53cec92fb2f669c2ca2354091a44fc0.jpg
يأتي ذلك ضمن العقوبات التي تقودها واشنطن ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا لحماية دونباس.وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الاثنين، فإن الطائرتين من طراز "بوينغ - 878 - 8 دريملاينر" و"غولف ستريم جي 650 إي آر".وتقول الوكالة إن قيمة الطائرتين تصل إلى نحو 400 مليون دولار، وفقا لتقديرات أمريكية.وتضيف الوكالة أن "أبراموفيتش انتهك العقوبات الأمريكية بإعادة تصدير الطائرة إلى روسيا دون رخصة خاصة بذلك".ولفتت الوكالة إلى أن إحدى الطائرتين موجودة في دبي منذ مارس/ آذار الماضي، بينما توجد الأخرى في موسكو منذ ذلك الحين".وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمدت دول غربية أصول المزيد من رجال الأعمال الروس منهم رومان أبراموفيتش.وتتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-أبراموفيتش-زار-كييف-من-أجل-استئناف-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-1061279553.html
https://arabic.sputniknews.com/20220531/أبراموفيتش-يقاضي-مجلس-الاتحاد-الأوروبي-1062937815.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104103/61/1041036151_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_31f67b1717bff6d5cc805f99c1f8b6f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة… أمر قضائي بمصادرة طائرتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش

18:45 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 18:50 GMT 06.06.2022)
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصدرت وزارة العدل الأمريكية أمرا قضائيا ينص على مصادرة طائرتين خاصتين برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.
يأتي ذلك ضمن العقوبات التي تقودها واشنطن ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا لحماية دونباس.
وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الاثنين، فإن الطائرتين من طراز "بوينغ - 878 - 8 دريملاينر" و"غولف ستريم جي 650 إي آر".
من اليسار: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إعلام: أبراموفيتش زار كييف من أجل استئناف مفاوضات روسيا وأوكرانيا
17 أبريل, 03:49 GMT
وتقول الوكالة إن قيمة الطائرتين تصل إلى نحو 400 مليون دولار، وفقا لتقديرات أمريكية.
وتضيف الوكالة أن "أبراموفيتش انتهك العقوبات الأمريكية بإعادة تصدير الطائرة إلى روسيا دون رخصة خاصة بذلك".
ولفتت الوكالة إلى أن إحدى الطائرتين موجودة في دبي منذ مارس/ آذار الماضي، بينما توجد الأخرى في موسكو منذ ذلك الحين".
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
أبراموفيتش "يقاضي" مجلس الاتحاد الأوروبي
31 مايو, 17:37 GMT
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمدت دول غربية أصول المزيد من رجال الأعمال الروس منهم رومان أبراموفيتش.
وتتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала