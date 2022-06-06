https://arabic.sputniknews.com/20220606/برلماني-أوروبي-يوضح-من-أصاب-الاتحاد-الأوروبي-بالهستيريا-المعادية-لروسيا-1063148142.html
برلماني فرنسي يوضح من أصاب الاتحاد الأوروبي بالهستيريا المعادية لروسيا
برلماني فرنسي يوضح من أصاب الاتحاد الأوروبي بالهستيريا المعادية لروسيا
صرح تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي، إن دول الاتحاد اتخذت موقفا مناهضا لروسيا تحت تأثير عدة دول. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T04:45+0000
2022-06-06T04:45+0000
2022-06-06T04:48+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال مارياني في تصريحات لصحيفة Valeurs Actuelles، إن موقف دول الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا جاء تحت تأثير دول أوروبا الشرقية.ووصف مارياني توسع الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع باتجاه الشرق، بأنه غير مدروس ومتسرع، ونتيجة لذلك وقع الاتحاد تحت تأثير أعضائه الجدد.مشيرا إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي بدأت في تغير سياستها تجاه الشرق مع مواقف أعضائها الجدد، الذين "يبدو أنهم حكموا تاريخيا على أنفسهم بالعداء مع روسيا".واختتم قائلا: "لو اتخذت أوروبا موقفا مختلفا، لكان من الممكن تجنب انفصالنا عن روسيا، ولم يكن الصراع في أوكرانيا ليحدث بالتأكيد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
برلماني فرنسي يوضح من أصاب الاتحاد الأوروبي بالهستيريا المعادية لروسيا
04:45 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 04:48 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
صرح تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي، إن دول الاتحاد اتخذت موقفا مناهضا لروسيا تحت تأثير عدة دول.
وقال مارياني في تصريحات لصحيفة
Valeurs Actuelles، إن موقف دول الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا جاء تحت تأثير دول أوروبا الشرقية.
ووصف مارياني توسع الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع باتجاه الشرق، بأنه غير مدروس ومتسرع، ونتيجة لذلك وقع الاتحاد تحت تأثير أعضائه الجدد.
وأضاف قائلا: "نتيجة لذلك، أصبح الاتحاد الأوروبي معتمدا على هؤلاء الأعضاء الجدد. بدلا من اتباع آراء دول، على سبيل المثال، دول جنوب أوروبا، التي لم تكن تاريخيا معادية لروسيا وتناضل من أجل الصالح العام، فيما يتعلق بروسيا، أصبحت بروكسل معتمدة على دول أوروبا الشرقية".
مشيرا إلى أن قيادة الاتحاد
الأوروبي بدأت في تغير سياستها تجاه الشرق مع مواقف أعضائها الجدد، الذين "يبدو أنهم حكموا تاريخيا على أنفسهم بالعداء مع روسيا".
واختتم قائلا: "لو اتخذت أوروبا موقفا مختلفا، لكان من الممكن تجنب انفصالنا عن روسيا، ولم يكن الصراع في أوكرانيا ليحدث بالتأكيد".