https://arabic.sputniknews.com/20220606/برلماني-فرنسي-زيلينسكي-ممثل-لعب-على-أوهام-العالم-الغربي-1063149009.html
برلماني فرنسي: زيلينسكي ممثل لعب على أوهام العالم الغربي
برلماني فرنسي: زيلينسكي ممثل لعب على أوهام العالم الغربي
وصف تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالممثل الذي تمكن من خداع العواصم الأوروبية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T06:14+0000
2022-06-06T06:14+0000
2022-06-06T06:14+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c2469c8d969e23d1e3dbe910426963e.jpg
ففي مقابلة مع صحيفة Valeurs Actuelles، قال مارياني إن زيلينسكي خدع الدول الأوروبية بإقناعها بتوريد الأسلحة.وبحسب مارياي، فإن إرسال الأسلحة إلى كييف لا يمكن أن يسمى إما عملية إنسانية أو حتى قرار استراتيجي، حيث أدى ذلك لخلق متعمد لبؤرة توتر جديدة في أوروبا، والتي ستضر بالجميع في نهاية المطاف.وكان مارياني قد صرح إن موقف دول الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا جاء تحت تأثير دول أوروبا الشرقية.ووصف مارياني توسع الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع باتجاه الشرق، بأنه غير مدروس ومتسرع، ونتيجة لذلك وقع الاتحاد تحت تأثير أعضائه الجدد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_edad20b3f56a3ff8dab3a6d0a10ae54b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
برلماني فرنسي: زيلينسكي ممثل لعب على أوهام العالم الغربي
تابعنا عبر
وصف تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالممثل الذي تمكن من خداع العواصم الأوروبية.
ففي مقابلة مع صحيفة Valeurs Actuelles، قال مارياني إن زيلينسكي خدع الدول الأوروبية
بإقناعها بتوريد الأسلحة.
وأضاف قائلا: "فلاديمير زيلينسكي هو ممثل. لعب على أوهام العالم الغربي. تمكن من الاستفادة بسرعة من العمى الأوروبي. نجح هذا المخادع في جذب العواصم الأوروبية معه، والتي أصبحت الآن على استعداد للالتزام بانتحار اقتصادي وجيوسياسي لإرضائه".
وبحسب مارياي، فإن إرسال الأسلحة إلى كييف لا يمكن أن يسمى إما عملية إنسانية أو حتى قرار استراتيجي، حيث أدى ذلك لخلق متعمد لبؤرة توتر جديدة في أوروبا، والتي ستضر بالجميع في نهاية المطاف.
وكان مارياني قد صرح إن موقف دول الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا
جاء تحت تأثير دول أوروبا الشرقية.
ووصف مارياني توسع الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع باتجاه الشرق، بأنه غير مدروس ومتسرع، ونتيجة لذلك وقع الاتحاد تحت تأثير أعضائه الجدد.