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https://arabic.sputniknews.com/20220606/برلماني-فرنسي-زيلينسكي-ممثل-لعب-على-أوهام-العالم-الغربي-1063149009.html
برلماني فرنسي: زيلينسكي ممثل لعب على أوهام العالم الغربي
برلماني فرنسي: زيلينسكي ممثل لعب على أوهام العالم الغربي
وصف تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالممثل الذي تمكن من خداع العواصم الأوروبية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T06:14+0000
2022-06-06T06:14+0000
العالم
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ففي مقابلة مع صحيفة Valeurs Actuelles، قال مارياني إن زيلينسكي خدع الدول الأوروبية بإقناعها بتوريد الأسلحة.وبحسب مارياي، فإن إرسال الأسلحة إلى كييف لا يمكن أن يسمى إما عملية إنسانية أو حتى قرار استراتيجي، حيث أدى ذلك لخلق متعمد لبؤرة توتر جديدة في أوروبا، والتي ستضر بالجميع في نهاية المطاف.وكان مارياني قد صرح إن موقف دول الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا جاء تحت تأثير دول أوروبا الشرقية.ووصف مارياني توسع الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع باتجاه الشرق، بأنه غير مدروس ومتسرع، ونتيجة لذلك وقع الاتحاد تحت تأثير أعضائه الجدد.
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برلماني فرنسي: زيلينسكي ممثل لعب على أوهام العالم الغربي

06:14 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
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وصف تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالممثل الذي تمكن من خداع العواصم الأوروبية.
ففي مقابلة مع صحيفة Valeurs Actuelles، قال مارياني إن زيلينسكي خدع الدول الأوروبية بإقناعها بتوريد الأسلحة.

وأضاف قائلا: "فلاديمير زيلينسكي هو ممثل. لعب على أوهام العالم الغربي. تمكن من الاستفادة بسرعة من العمى الأوروبي. نجح هذا المخادع في جذب العواصم الأوروبية معه، والتي أصبحت الآن على استعداد للالتزام بانتحار اقتصادي وجيوسياسي لإرضائه".

وبحسب مارياي، فإن إرسال الأسلحة إلى كييف لا يمكن أن يسمى إما عملية إنسانية أو حتى قرار استراتيجي، حيث أدى ذلك لخلق متعمد لبؤرة توتر جديدة في أوروبا، والتي ستضر بالجميع في نهاية المطاف.
وكان مارياني قد صرح إن موقف دول الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا جاء تحت تأثير دول أوروبا الشرقية.
ووصف مارياني توسع الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع باتجاه الشرق، بأنه غير مدروس ومتسرع، ونتيجة لذلك وقع الاتحاد تحت تأثير أعضائه الجدد.
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