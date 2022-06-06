https://arabic.sputniknews.com/20220606/بعد-نجاته-جونسون-يعلق-على-نتائج-تصويت-حجب-الثقة-1063195110.html
بعد نجاته.. جونسون يعلق على نتائج تصويت حجب الثقة
بعد نجاته.. جونسون يعلق على نتائج تصويت حجب الثقة
رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بنتائج التصويت على الثقة ووصفها بأنها "جيدة جدا للسياسة والبلد". 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T21:35+0000
2022-06-06T21:35+0000
2022-06-06T21:35+0000
بريطانيا
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كما شكر رئيس الوزراء البريطاني زملائه أعضاء الحزب على دعمهم، رغم كثرة الأصوات المطالبة بحجب الثقة عن حكومته.وقال جونسون، "أعتقد أن هذه نتيجة جيدة للغاية للسياسة وللبلد... هذه النتائج حاسمة. ما يعنيه هذا أنه كحكومة يمكننا الاستمرار والتركيز على الأشياء المهمة حقا".ومساء الاثنين، فشل ممثلو حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في الحصول على أصوات كافية لتمرير تصويت بحجب الثقة عن زعيم الحزب ورئيس الوزراء بوريس جونسون.كان التصويت سرياً. وصوت 211 نائبا عن الحزب لمنح الثقة مقابل 148 ضده.وقد تعرض جونسون لعدة أشهر لدعوات للاستقالة بسبب فضيحة "بارتي جيت" التي تورط فيها هو وموظفوه في داونينغ ستريت خلال الإغلاق في أثناء جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021.وتلقى جونسون غرامة من الشرطة البريطانية في أبريل لحضوره إحدى الحفلات في انتهاك لتدابير الإغلاق، ما جعله أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ بريطانيا يعاقب لخرقه القانون.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/إعلام-جونسون-ينجو-من-تصويت-داخل-البرلمان-البريطاني-لسحب-الثقة-منه-1063193570.html
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بريطانيا
بعد نجاته.. جونسون يعلق على نتائج تصويت حجب الثقة
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رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بنتائج التصويت على الثقة ووصفها بأنها "جيدة جدا للسياسة والبلد".
كما شكر رئيس الوزراء البريطاني زملائه أعضاء الحزب على دعمهم، رغم كثرة الأصوات المطالبة بحجب الثقة عن حكومته
.
وقال جونسون، "أعتقد أن هذه نتيجة جيدة للغاية للسياسة وللبلد... هذه النتائج حاسمة. ما يعنيه هذا أنه كحكومة يمكننا الاستمرار والتركيز على الأشياء المهمة حقا".
ومساء الاثنين، فشل ممثلو حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في الحصول على أصوات كافية لتمرير تصويت بحجب الثقة عن زعيم الحزب ورئيس الوزراء بوريس جونسون.
كان التصويت سرياً. وصوت 211 نائبا عن الحزب لمنح الثقة مقابل 148 ضده.
وقد تعرض جونسون لعدة أشهر لدعوات للاستقالة بسبب فضيحة "بارتي جيت" التي تورط فيها هو وموظفوه في داونينغ ستريت خلال الإغلاق في أثناء جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021.
وتلقى جونسون غرامة من الشرطة البريطانية في أبريل لحضوره إحدى الحفلات في انتهاك لتدابير الإغلاق، ما جعله أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ بريطانيا يعاقب لخرقه القانون.