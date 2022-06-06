https://arabic.sputniknews.com/20220606/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-ستضرب-أهدافا-جديدة-إذا-تم-تسليم-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا--1063178016.html

بوتين يؤكد أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا تم تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

بوتين يؤكد أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا تم تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T13:27+0000

2022-06-06T13:27+0000

2022-06-06T13:27+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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6-6 Sputnik World بوتين يؤكد أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا تم تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1"، إن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.ونقلت عن مصادر أنّ الأطراف تنظر في الخطة الإيطالية للسلام، التي تتضمّن حياد أوكرانيا مقابل ضمانات أمنيّة، وإطلاق مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول القرم ودونباس، بحسب "سي إن إن".في هذا السياق، قال الباحث السياسي المختص بالشأن الروسي، بسام البني، إن قيام واشنطن وبريطانيا بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدى إلى مزيد من التصعيد العسكري، لكنه من غير المحتمل أن يمتد التصعيد خارج حدود أوكرانيا.وأوضح أن "تزويد كييف بالأسلحة يعطيها شعورا وهميا بأنها تستطيع الصمود أمام الآلة العسكرية الروسية"، مشيرا إلى أنه "كلما ارتفع مستوى الأسلحة المقدمة لأوكرانيا سيرتفع مستوى الأسلحة المضادة لها في روسيا وهذا يؤدي إلى التصعيد".حلف الناتو يبدأ مناورات واسعة في بحر البلطيق بمشاركة فنلندا والسويدبدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدريبات بحرية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة في بحر البلطيق لمدة أسبوعين بمشاركة أكثر من 7000 بحار وطيار ومشاة البحرية من 16 دولة.وقال التحالف العسكري في بيان إنه "مع مشاركة كل من السويد وفنلندا في مناورات بالتوبس، ينتهز الناتو الفرصة في عالم لا يمكن التنبؤ به لتعزيز مرونة قوته المشتركة وقوتها".وأكد أنه من المستبعد الحديث عن التحضير لهجوم، لافتا إلى وجود تنسيق وأن الجانب الروسي يعلم ما سيدور في هذه المناورات، لأن أي حادث يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري في هذه المنطقة التي تقع على حدود روسيا وتضم إقليم كالينغراد الروسي".لبنان يدعو الوسيط الأمريكي لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأسرع وقتأكدت رئاسة الوزراء اللبنانية، أنه تمت دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوشتاين إلى بيروت لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأسرع وقت.وقالت الرئاسة في بيان إن "هذه الخطوة جاءت لمنع حدوث أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".وأضاف البيان أنه "تقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية".وأشار إلى أن "الأمر لا يرتبط بانتخابات أو غيرها، فإسرائيل أعلنت منذ أكثر من عام عن بدء تصنيع هذه الألية الضخمة لإنتاج الغاز"، معتبرا أن المشكلة هي أن لبنان لا يدرك ذلك ولا يتحرك من أجل القيام بحفظ حقوقه.

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