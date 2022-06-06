https://arabic.sputniknews.com/20220606/بيسكوف-المحادثات-الأمنية-مع-الولايات-المتحدة-ضرورية-لكنها-غير-مرجحة-حتى-الآن--1063168562.html

بيسكوف: المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة ضرورية لكنها غير مرجحة حتى الآن

بيسكوف: المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة ضرورية لكنها غير مرجحة حتى الآن

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الأمن ضرورية، لكنها غير مرجحة حتى الآن. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T11:02+0000

2022-06-06T11:02+0000

2022-06-06T11:02+0000

روسيا

دميتري بيسكوف

العلاقات

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن الأسلحة النووية: "نحن مهتمون ونؤمن، بشكل عام، بمواصلة المفاوضات ومناقشة هذا الموضوع، مع مراعاة التحولات التكتونية، التي نشهدها الآن في مجال الأمن الأوروبي وحتى العالمي، مثل هذه المفاوضات ضرورية، هناك حاجة إليها من العالم كله".وأشار أيضا إلى أنه من الجدير الاتفاق مع السفير الأمريكي جون سوليفان على أن هذا غير مرجح حاليًا، مؤكدا أنه "سيكون من الضروري، عاجلا أم آجلا، العودة إلى هذا الموضوع".وبشأن إغلاق عدد من الدول أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف في طريقها إلى صربيا، قال بيسكوف: "بالطبع، هذه الأعمال العدائية ضد بلدنا، ضد ممثلين رفيعي المستوى لبلدنا لا يمكن أن تسبب مشاكل معينة، يمكن أن تؤدي إلى حقيقة أن جدول هذه الاتصالات سيتم تغييره لبعض الوقت".ووفقا له، فإن الكرملين مقتنع بأن هذه الأعمال العدائية لن تكون قادرة بطريقة أو بأخرى على منع استمرار الاتصالات بين روسيا والدول الصديقة مثل صربيا: "نعم، أدخلت بعض الانزعاج في استمرار عملنا الدبلوماسي، لكن (الأعمال العدائية - المحرر) ليست قادرة على منع استمرار عمل دبلوماسيتنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220606/اجتماع-لممثلي-وسائل-الإعلام-الأمريكية-في-الخارجية-الروسية-1063165030.html

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روسيا, دميتري بيسكوف, العلاقات, الولايات المتحدة الأمريكية