https://arabic.sputniknews.com/20220606/تركيا-وفنزويلا-تبحثان-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-أنظمة-الدفع-1063174866.html
تركيا وفنزويلا تبحثان التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع
تركيا وفنزويلا تبحثان التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع
يناقش ممثلو البنكين المركزيين لتركيا وفنزويلا التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:31+0000
2022-06-06T12:31+0000
2022-06-06T12:31+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
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وقال صندوق "روسكونغرس" في بيان صحفي، إن "ممثلين عن البنكين المركزيين في فنزويلا وتركيا، بالإضافة إلى الجانب الروسي، سيناقشون التعاون الدولي في مجال أنظمة الدفع".وأكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند، مشاركتهم في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2022.وقال صندوق "روسكونغرس" في بيان، في 31 آذار/مارس: "أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة بالفعل مشاركتهم في أحداث SPIEF-2022: أستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاسو وبريطانيا والمجر وفنزويلا وغانا وألمانيا وهونغ وكونغ (الصين) واليونان والدنمارك ومصر وإسرائيل والهند والأردن وإيران وإيطاليا واليمن وكازاخستان والكاميرون وكندا وقطر وكينيا وقيرغيزستان والصين وكولومبيا والكويت وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموريتانيا ومالطا ولمغرب والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وهولندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قبرص ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وسلوفينيا وسيراليون وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأوروغواي وفنلندا وفرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسويسرا والسويد وسري لانكا واليابان".وأشار مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى أنطون كوبياكوف، إلى أن المنتدى يستقبل سنويا ممثلين من أكثر من 140 دولة، ولن يكون 2022 استثناءً، حيث أن ديناميكيات تأكيدات المشاركة في المنتدى يمكن مقارنته بالعام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الكرملين-جلسة-الخط-المباشر-مع-بوتين-تعقد-بعد-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-1062978006.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
تركيا وفنزويلا تبحثان التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع
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يناقش ممثلو البنكين المركزيين لتركيا وفنزويلا التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال صندوق "روسكونغرس" في بيان صحفي، إن "ممثلين عن البنكين المركزيين في فنزويلا وتركيا، بالإضافة إلى الجانب الروسي، سيناقشون التعاون الدولي في مجال أنظمة الدفع".
وأكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند، مشاركتهم في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2022.
وقال صندوق "روسكونغرس
" في بيان، في 31 آذار/مارس: "أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة بالفعل مشاركتهم في أحداث SPIEF-2022: أستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاسو وبريطانيا والمجر وفنزويلا وغانا وألمانيا وهونغ وكونغ (الصين) واليونان والدنمارك ومصر وإسرائيل والهند والأردن وإيران وإيطاليا واليمن وكازاخستان والكاميرون وكندا وقطر وكينيا وقيرغيزستان والصين وكولومبيا والكويت وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموريتانيا ومالطا ولمغرب والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وهولندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قبرص ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وسلوفينيا وسيراليون وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأوروغواي وفنلندا وفرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسويسرا والسويد وسري لانكا واليابان".
وأشار مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى أنطون كوبياكوف، إلى أن المنتدى يستقبل سنويا ممثلين من أكثر من 140 دولة، ولن يكون 2022 استثناءً، حيث أن ديناميكيات تأكيدات المشاركة في المنتدى يمكن مقارنته بالعام الماضي.