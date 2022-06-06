تصرفات الأمير لويس تنال تفاعلا واسعا على الإنترنت
21:53 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 06.06.2022)
© AFP 2022 / JANE BARLOWالأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون خلال جلسة مع أطفال المدارس وطفل خلال زيارة إلى مدرسة سانت جون الابتدائية في غلاسكو، اسكتلندا، 11 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / JANE BARLOW
لقي تصرفات الأمير البريطاني الصغير لويس، تفاعلا واسعا على الإنترنت بعدما تم رصدها خلال مشاركته في مناسبات للعائلة الملكية البريطانية.
والأمير لويس، هو ابن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون والأمير ويليام.
وكان إحدى هذه المواقف التي ظهر فيها هي عندما وضع يديه على أذنيه أثناء وقوفه بجانب الملكة إليزابيث الثانية ملك بريطانيا خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش.
FRESH PRINCE: Louis goes viral again with his charming facial expressions during Queen’s Platinum Jubilee Pageant. https://t.co/jcAS3P9rRW pic.twitter.com/uzEQZo5RVe— Fox News (@FoxNews) June 6, 2022
كما ظهر الأمير لويس وهو يضع يده على فم والدته لإسكاتها بعدما حاولت تذكيره بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الملكية خلال الاحتفال.
Love this photo of Mike Tindall teasing Prince Louis and making sure he’s well behaved for the #PlatinumJubileePageant 😂 pic.twitter.com/rYBLsT0Bd8— Belle (@RoyallyBelle_) June 5, 2022
كما ظهر الأمير لويس وهو يحاول تغيير وضعه على المقعد بينما تحاول والدته منعه من ذلك، وهو ما لاقي تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتصرف فيها أطفال العائلة المالكة البريطانية مثلما يقوم به أقرانهم في ذات الأعمار الصغيرة، رغم جميع القواعد والبروتوكولات التي تفرض عليهم خاصة خلال المراسم الرسمية.