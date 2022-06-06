https://arabic.sputniknews.com/20220606/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063147727.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T04:31+0000
2022-06-06T04:31+0000
2022-06-06T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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قديروف ينشر فيديو يظهر تصفية القوميين الأوكرانيين المتطرفين بتكتيك جديد
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مقطعا مصورا يظهر تصفية عناصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، متوعدا بعقاب شديد لهذه القوات.
دونيتسك: القوات الأوكرانية أضرمت النيران في أطنان من الحبوب خلال انسحابها من ميناء ماريوبول
أضرمت القوات الأوكرانية النار في أطنان من الحبوب في منشآت التخزين بميناء ماريوبول البحري، وفقا لـ يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك".