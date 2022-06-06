https://arabic.sputniknews.com/20220606/تقارير-زعيم-المعارضة-التركية-يستعد-لإعلان-ترشحه-ضد-أردوغان-في-الانتخابات-الرئاسية-1063173398.html
تقارير: زعيم المعارضة التركية يستعد لإعلان ترشحه ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تقارير: زعيم المعارضة التركية يستعد لإعلان ترشحه ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية
يستعد زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يشكل المعارضة الرئيسية في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2023 في 3 يوليو/ تموز المقبل. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:13+0000
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موسكو- سبوتنيك. ونقل تلفزيون "هالك" التركي، اليوم الاثنين، عن عضو في حزب الخير، يمين الوسط، قوله: "أعتقد أن كليجدار أوغلو سيعلن نيته الترشح في اجتماع مع رؤساء 6 أحزاب معارضة من المقرر عقده في 3 يوليو".تُجرى الانتخابات العامة التركية لعام 2023 في 18 يونيو/حزيران 2023. شكل حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية الكتلة الانتخابية لتحالف الشعب في عام 2018.ولم يعلن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن ترشحه؛ لكنه دعا المعارضة وكليجدار أوغلو إلى الإعلان عن ترشيحاتهما في أسرع وقت ممكن.في أواخر فبراير/ شباط، وقع قادة ستة أحزاب معارضة تركية، وهي حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي، وحزب المستقبل، وحزب الخير، وحزب السعادة، إعلانا مشتركا يحدد خطتهم لاستعادة النظام البرلماني.كما يقضي الاتفاق بخفض صلاحيات الرئيس في حال فوزهم في الانتخابات. يستلزم جزء من الخطة إصلاح النظام الرئاسي الحالي، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018 بدعم من أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الحكومة-التركية-تتهم-زعيم-المعارضة-بـالتلاعب-بالحقائق-حول-أزمة-الطاقة-1061501230.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
تقارير: زعيم المعارضة التركية يستعد لإعلان ترشحه ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية
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يستعد زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يشكل المعارضة الرئيسية في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2023 في 3 يوليو/ تموز المقبل.
موسكو- سبوتنيك
. ونقل تلفزيون "هالك" التركي، اليوم الاثنين، عن عضو في حزب الخير، يمين الوسط، قوله: "أعتقد أن كليجدار أوغلو سيعلن نيته الترشح في اجتماع مع رؤساء 6 أحزاب معارضة من المقرر عقده في 3 يوليو".
تُجرى الانتخابات العامة التركية لعام 2023 في 18 يونيو/حزيران 2023. شكل حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية الكتلة الانتخابية لتحالف الشعب في عام 2018.
ولم يعلن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن ترشحه؛ لكنه دعا المعارضة وكليجدار أوغلو
إلى الإعلان عن ترشيحاتهما في أسرع وقت ممكن.
في أواخر فبراير/ شباط، وقع قادة ستة أحزاب معارضة تركية، وهي حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي، وحزب المستقبل، وحزب الخير، وحزب السعادة، إعلانا مشتركا يحدد خطتهم لاستعادة النظام البرلماني.
كما يقضي الاتفاق بخفض صلاحيات الرئيس في حال فوزهم في الانتخابات. يستلزم جزء من الخطة إصلاح النظام الرئاسي الحالي، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018 بدعم من أردوغان.