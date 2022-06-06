https://arabic.sputniknews.com/20220606/تقرير-لماذا-لن-يكون-الهجوم-الإسرائيلي-الجوي-كافيا-لتدمير-البرنامج-النووي-الإيراني-1063183480.html

لماذا لن تستطيع إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني رغم مساعدات أمريكية غير مسبوقة؟

لماذا لن تستطيع إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني رغم مساعدات أمريكية غير مسبوقة؟

ذكرت صحيفة "معاريف" أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يحسن من قدرته على مر السنين ليصبح قادرا على شن هجوم ناجح ضد إيران، رغم حصول تل أبيب على مساعدات عسكرية أمريكية... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T15:01+0000

2022-06-06T15:01+0000

2022-06-06T15:01+0000

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بحسب تقرير "معاريف"، هناك أجزاء من البرنامج النووي الإيراني لن يتم استهدافها من الجو، لافتة إلى أن أقصى ما يمكن أن يفعله الهجوم الجوي الإسرائيلي، وفق تقدير الخبراء، إلحاق الضرر بالبنية التحتية للبرنامج الإيراني وهو ما يؤخره لمدة تصل إلى 18 شهرا.وأشارت الصحيفة إلى أن المناورة الإسرائيلية الأخيرة التي أجريت فوق البحر المتوسط باتجاه جزيرة قبرص، هدفت إلى تحضير هجوم يدمّر العديد من مكوّنات برنامج إيران النووي، فوق الأرض وتحت الأرض.لكنَّ منشأة التخصيب في مدينة قم –التي بُنِيت على عمق عشرات الأمتار في بيئة صخرية– تمثل تحديا يحمل شكوكا بقدرة القوة الجوية الإسرائيلية على إلحاق الضرر الكبير بها، وفق الصحيفة.وبحسب الصحيفة، شملت المناورة فرضية سقوط طائرات وعمليات إنقاذ الطيارين، في أكبر محاكاة أجراها سلاح الجو الإسرائيلي لمهاجمة إيران منذ عام 2012.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/إيران-ترد-على-بينيت-بإمكان-إسرائيل-مهاجمتنا-في-الأحلام-فقط-1063067095.html

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