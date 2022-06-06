https://arabic.sputniknews.com/20220606/توكاييف-يدعو-الشركات-السعودية-للاستثمار-في-كازاخستان-1063166176.html
توكاييف يدعو الشركات السعودية للاستثمار في كازاخستان
توكاييف يدعو الشركات السعودية للاستثمار في كازاخستان
وجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، دعوة للشركات السعودية للاستثمار في بلاده. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:34+0000
2022-06-06T09:34+0000
2022-06-06T09:35+0000
السعودية
كازاخستان
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054977441_1:0:870:489_1920x0_80_0_0_5f6a6a096efdd31293b4476674eba315.jpg
واستقبل توكاييف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية، بحسب ما نقلت الخدمة الصحفية لرئاسة كازاخستان.وناقش الطرفان خلال اللقاء آفاق تطوير العلاقات الكازاخستانية السعودية مع التركيز على تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي والإنساني.وأكد الرئيس أن المملكة العربية السعودية هي أحد الشركاء الرئيسيين لكازاخستان في العالم العربي والإسلامي. وأشار إلى أهمية تكثيف اللجنة الحكومية الكازاخستانية السعودية ومجلس الأعمال، كما أعلن استعداده لإرسال وفد حكومي تمثيلي إلى الرياض لإجراء المناقشات ذات الصلة.وأعرب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عن استعداد الجانب السعودي لتنظيم اجتماعات مع الشركاء الكازاخستانيين لإجراء مناقشة أكثر تفصيلا حول آفاق تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، والتي بدورها سترسي أساسا جوهريا متينا لهذا التعاون. وعقد اجتماع قمة في كازاخستان في المستقبل المنظور.
السعودية
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054977441_111:0:763:489_1920x0_80_0_0_53a577cef0d45cef8db929576948503c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, كازاخستان, اقتصاد
توكاييف يدعو الشركات السعودية للاستثمار في كازاخستان
09:34 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
وجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، دعوة للشركات السعودية للاستثمار في بلاده.
واستقبل توكاييف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية، بحسب ما نقلت الخدمة الصحفية
لرئاسة كازاخستان.
وناقش الطرفان خلال اللقاء آفاق تطوير
العلاقات الكازاخستانية السعودية مع التركيز على تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي والإنساني.
وجاء في التقرير: "ركز توكاييف على فرص الاستثمار المواتية لتنفيذ مشاريع مشتركة في كازاخستان في قطاعات الزراعة والبتروكيماويات والسياحة والتعدين والمال".
وأكد الرئيس أن المملكة العربية السعودية هي أحد الشركاء الرئيسيين لكازاخستان في العالم العربي والإسلامي. وأشار إلى أهمية تكثيف اللجنة الحكومية الكازاخستانية السعودية ومجلس الأعمال، كما أعلن استعداده لإرسال وفد حكومي تمثيلي إلى الرياض لإجراء المناقشات ذات الصلة.
وأعرب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عن استعداد الجانب السعودي لتنظيم اجتماعات مع الشركاء الكازاخستانيين لإجراء مناقشة أكثر تفصيلا حول آفاق تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، والتي بدورها سترسي أساسا جوهريا متينا لهذا التعاون. وعقد اجتماع قمة في كازاخستان في المستقبل المنظور.