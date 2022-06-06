https://arabic.sputniknews.com/20220606/تيك-توك-يحظر-حساب-سبوتنيك-مولدوفا-دون-تفسير-1063153601.html
"تيك توك" يحظر حساب "سبوتنيك مولدوفا" دون تفسير
"تيك توك" يحظر حساب "سبوتنيك مولدوفا" دون تفسير
حظر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" موقع "سبوتنيك مولدوفا" دون ذكر سبب للإغلاق. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:04+0000
2022-06-06T08:04+0000
2022-06-06T08:05+0000
مجتمع
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الحساب الذي شهد زيادة متسارعة في عدد متابعيه في الآونة الأخيرة، قام التطبيق بحظره دون ذكر السبب.يذكر أنه، في وقت سابق، حظر الموقع حساب "RT" الناطقة بالألمانية، قبل أن يرفع الحظر، ووفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم عن السبب بأنه "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم، "لم يشرحوا كيف".وخلال حظر الحساب، قام التطبيق بإزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة.إلا أن التطبيق لم يرفع الحظر عن الصفحة في دول الاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
"تيك توك" يحظر حساب "سبوتنيك مولدوفا" دون تفسير
08:04 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
حظر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" موقع "سبوتنيك مولدوفا" دون ذكر سبب للإغلاق.
الحساب الذي شهد زيادة متسارعة في عدد متابعيه في الآونة الأخيرة، قام التطبيق بحظره دون ذكر السبب.
يذكر أنه، في وقت سابق، حظر الموقع حساب "RT" الناطقة بالألمانية، قبل أن يرفع الحظر
، ووفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم عن السبب بأنه "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم، "لم يشرحوا كيف".
وخلال حظر الحساب، قام التطبيق بإزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة.
إلا أن التطبيق لم يرفع الحظر عن الصفحة في دول الاتحاد الأوروبي.