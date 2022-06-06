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"تيك توك" يحظر حساب "سبوتنيك مولدوفا" دون تفسير
"تيك توك" يحظر حساب "سبوتنيك مولدوفا" دون تفسير
حظر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" موقع "سبوتنيك مولدوفا" دون ذكر سبب للإغلاق. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:04+0000
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مجتمع
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الحساب الذي شهد زيادة متسارعة في عدد متابعيه في الآونة الأخيرة، قام التطبيق بحظره دون ذكر السبب.يذكر أنه، في وقت سابق، حظر الموقع حساب "RT" الناطقة بالألمانية، قبل أن يرفع الحظر، ووفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم عن السبب بأنه "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم، "لم يشرحوا كيف".وخلال حظر الحساب، قام التطبيق بإزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة.إلا أن التطبيق لم يرفع الحظر عن الصفحة في دول الاتحاد الأوروبي.
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مجتمع

"تيك توك" يحظر حساب "سبوتنيك مولدوفا" دون تفسير

08:04 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 06.06.2022)
CC0 / Tiktok official website / تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
CC0 / Tiktok official website /
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حظر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" موقع "سبوتنيك مولدوفا" دون ذكر سبب للإغلاق.
الحساب الذي شهد زيادة متسارعة في عدد متابعيه في الآونة الأخيرة، قام التطبيق بحظره دون ذكر السبب.
يذكر أنه، في وقت سابق، حظر الموقع حساب "RT" الناطقة بالألمانية، قبل أن يرفع الحظر، ووفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم عن السبب بأنه "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم، "لم يشرحوا كيف".
وخلال حظر الحساب، قام التطبيق بإزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة.
إلا أن التطبيق لم يرفع الحظر عن الصفحة في دول الاتحاد الأوروبي.
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