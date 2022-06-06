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جونسون: المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق
جونسون: المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستمنح القوات الأوكرانية، أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:12+0000
2022-06-06T09:12+0000
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد الجيش الروسي".هذا وكانت بريطانيا قد اعترفت من خلال تقرير استخباراتي صادر عن وزارة دفاعها، بتحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" ضد القوات الأوكرانية في المحور الشرقي (إقليم دونباس).وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم: "تحقق روسيا الآن نجاحا تكتيكيا في دونباس، ونجحت قواتها في الحفاظ على الزخم، ويبدو أنها تبادر حاليا على ما يبدو لمواجهة القوات الأوكرانية"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا

جونسون: المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق

09:12 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستمنح القوات الأوكرانية، أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد الجيش الروسي".

وأضاف أن "نظام الأسلحة [إم 270] المتطور، يمكنه ضرب أهداف تصل إلى 80 كيلومترا بدقة بالغة، وستمثل أنظمة الصواريخ تعزيزا كبيرا في قدرة القوات الأوكرانية".

هذا وكانت بريطانيا قد اعترفت من خلال تقرير استخباراتي صادر عن وزارة دفاعها، بتحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" ضد القوات الأوكرانية في المحور الشرقي (إقليم دونباس).
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم: "تحقق روسيا الآن نجاحا تكتيكيا في دونباس، ونجحت قواتها في الحفاظ على الزخم، ويبدو أنها تبادر حاليا على ما يبدو لمواجهة القوات الأوكرانية"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
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