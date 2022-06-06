https://arabic.sputniknews.com/20220606/جونسون-يبحث-مع-زيلينسكي-رفع-الحظر-عن-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1063171817.html
جونسون يبحث مع زيلينسكي "رفع الحظر" عن تصدير الحبوب الأوكرانية
جونسون يبحث مع زيلينسكي "رفع الحظر" عن تصدير الحبوب الأوكرانية
أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي محادثات هاتفية، تطرقا خلالها الطرفان إلى الوضع المتعلق برفع الحظر عن تصدير الحبوب... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:49+0000
2022-06-06T11:49+0000
2022-06-06T11:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
بوريس جونسون
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وقال بيان صادر عن مكتب جونسون، اليوم الاثنين: "جونسون وزيلينسكي ناقشا مسار المفاوضات والجهود الدبلوماسية لفك الحصار تجاه الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب من أوكرانيا.وذكر البيان أيضا أنهما "اتفقا على تكثيف العمل مع الحلفاء الآخرين، بما في ذلك قادة دول مجموعة السبع لدعم الاقتصاد الأوكراني ووقف العملية العسكرية الروسية الخاصة".بالإضافة إلى ذلك، أكد جونسون "نية السلطات البريطانية نقل أنظمة راجمات الصواريخ إلى كييف لـ "مهاجمة مواقع المدفعية الروسية التي تستخدم لضرب المدن الأوكرانية".وقال جونسون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة الصواريخ المتعددة الإطلاق لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد الجيش الروسي".وأضاف أن "نظام الأسلحة (إم 270) المتطور، يمكنه ضرب أهداف تصل إلى 80 كيلومترا بدقة بالغة، وستمثل أنظمة الصواريخ تعزيزا كبيرا في قدرة القوات الأوكرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/استقبال-بوريس-جونسون-بصيحات-الاستهجان-عند-حضوره-حفل-اليوبيل-البلاتيني-1063038039.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, بوريس جونسون
جونسون يبحث مع زيلينسكي "رفع الحظر" عن تصدير الحبوب الأوكرانية
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أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي محادثات هاتفية، تطرقا خلالها الطرفان إلى الوضع المتعلق برفع الحظر عن تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال بيان صادر عن مكتب جونسون
، اليوم الاثنين: "جونسون وزيلينسكي ناقشا مسار المفاوضات والجهود الدبلوماسية لفك الحصار تجاه الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب من أوكرانيا.
وذكر البيان أيضا أنهما "اتفقا على تكثيف العمل مع الحلفاء الآخرين، بما في ذلك قادة دول مجموعة السبع لدعم الاقتصاد الأوكراني ووقف العملية العسكرية الروسية الخاصة".
بالإضافة إلى ذلك، أكد جونسون "نية السلطات البريطانية نقل أنظمة راجمات الصواريخ إلى كييف لـ "مهاجمة مواقع المدفعية الروسية التي تستخدم لضرب المدن الأوكرانية".
وقال جونسون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة الصواريخ المتعددة الإطلاق لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد الجيش الروسي".
وأضاف أن "نظام الأسلحة (إم 270) المتطور، يمكنه ضرب أهداف تصل إلى 80 كيلومترا بدقة بالغة، وستمثل أنظمة الصواريخ تعزيزا كبيرا في قدرة القوات الأوكرانية".